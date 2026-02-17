Sophie Charlotte confirma fim do namoro com Xamã no carnaval
Atriz assume estar solteira após rumores surgirem quando os dois curtiram a folia em espaços separados no Rio de Janeiro; casal já teve idas e vindas
A atriz Sophie Charlotte confirmou publicamente que o relacionamento com o cantor Xamã chegou ao fim, durante o carnaval no Rio de Janeiro. Os dois, que trabalham juntos na novela "Três Graças", exibida pela TV Globo, já vinham despertando comentários nas redes sociais após aparecerem em camarotes diferentes no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.
Ao falar sobre o momento pessoal, a atriz foi direta. “Estou solteira e vivendo uma nova fase”, afirmou, ao comentar os rumores que ganharam força depois que os dois assistiram aos desfiles da Série Ouro em áreas separadas do evento. A declaração encerrou as especulações que circulavam desde o fim de semana.
O término atual marca mais um capítulo na relação, marcada por reconciliações anteriores. Durante o Carnaval de 2025, eles também chegaram a se afastar. Na época, a equipe do artista informou que a decisão havia sido tomada de forma tranquila e respeitosa.
Meses depois daquele afastamento, o casal voltou a assumir o namoro ao surgir junto em uma viagem para Paris. O romance começou nos bastidores do remake de Renascer, quando passaram a conviver mais de perto. Naquele período, a atriz havia anunciado a separação do então marido, Daniel Oliveira.