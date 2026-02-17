Assine
overlay
Início Cultura
ACABOU

Sophie Charlotte confirma fim do namoro com Xamã no carnaval

Atriz assume estar solteira após rumores surgirem quando os dois curtiram a folia em espaços separados no Rio de Janeiro; casal já teve idas e vindas

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/02/2026 10:30 - atualizado em 17/02/2026 10:30

compartilhe

SIGA
x
Sophie Charlotte confirmou fim de namoro com Xamã
Sophie Charlotte confirmou fim de namoro com Xamã crédito: Instagram / reprodução

A atriz Sophie Charlotte confirmou publicamente que o relacionamento com o cantor Xamã chegou ao fim, durante o carnaval no Rio de Janeiro. Os dois, que trabalham juntos na novela "Três Graças", exibida pela TV Globo, já vinham despertando comentários nas redes sociais após aparecerem em camarotes diferentes no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao falar sobre o momento pessoal, a atriz foi direta. “Estou solteira e vivendo uma nova fase”, afirmou, ao comentar os rumores que ganharam força depois que os dois assistiram aos desfiles da Série Ouro em áreas separadas do evento. A declaração encerrou as especulações que circulavam desde o fim de semana.

Leia Mais

O término atual marca mais um capítulo na relação, marcada por reconciliações anteriores. Durante o Carnaval de 2025, eles também chegaram a se afastar. Na época, a equipe do artista informou que a decisão havia sido tomada de forma tranquila e respeitosa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Meses depois daquele afastamento, o casal voltou a assumir o namoro ao surgir junto em uma viagem para Paris. O romance começou nos bastidores do remake de Renascer, quando passaram a conviver mais de perto. Naquele período, a atriz havia anunciado a separação do então marido, Daniel Oliveira.

Tópicos relacionados:

carnaval-2026 celebridades cultura sophie-charlotte xama

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay