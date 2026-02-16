Sasha Meneghel usa vestido de R$ 36 mil para curtir carnaval de Salvador

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Sasha Meneghel usou um vestido de luxo de R$ 36 mil para curtir o carnaval de Salvador. Ela revelou o look em sua conta no Instagram neste domingo (15).

O vestido dourado com transparência e aplicações em franjas de pedraria criou um efeito de movimento e brilho intenso.

Segundo a revista Quem, a peça é da marca italiana The Attico. Produzida na Itália, um dos principais centros de moda do mundo, o vestido traz pequenos lustres e efeito de franjas brilhantes. O modelo do vestido custa US$ 7,2 mil. É cerca de R$ 36 mil na cotação atual.

Sasha Meneghel está acompanhada de Bruna Marquezine e Shawn Mendes. Os quatro aproveitaram o Carnaval de Salvador neste sábado (14) como convidados do bloco de Ivete Sangalo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a passagem do bloco, Bruna e Shawn deram diversos beijos e saudaram a multidão que acenava para eles. Antes de chegar à Bahia, Sasha, Shawn e Bruna haviam sido vistos embarcando juntos no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.