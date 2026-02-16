Assine
overlay
Início Cultura
LOOK DE MILHÕES

Sasha Meneghel usa vestido de R$ 36 mil para curtir carnaval de Salvador

Filha de Xuxa está na capital baiana desde sexta-feira (13), acompanhada de Bruna Marquezine, sua amiga de longa data

Publicidade
Carregando...
GV
GABRIEL VAQUER
GV
GABRIEL VAQUER
Repórter
16/02/2026 12:09

compartilhe

SIGA
x
Sasha usou vestido dourado avaliado em R$ 36 mil para curtir o domingo de carnaval
Sasha usou vestido dourado avaliado em R$ 36 mil para curtir o domingo de carnaval crédito: Redes sociais

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Sasha Meneghel usou um vestido de luxo de R$ 36 mil para curtir o carnaval de Salvador. Ela revelou o look em sua conta no Instagram neste domingo (15).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O vestido dourado com transparência e aplicações em franjas de pedraria criou um efeito de movimento e brilho intenso.

Segundo a revista Quem, a peça é da marca italiana The Attico. Produzida na Itália, um dos principais centros de moda do mundo, o vestido traz pequenos lustres e efeito de franjas brilhantes. O modelo do vestido custa US$ 7,2 mil. É cerca de R$ 36 mil na cotação atual.

 

Leia Mais


Sasha Meneghel está acompanhada de Bruna Marquezine e Shawn Mendes. Os quatro aproveitaram o Carnaval de Salvador neste sábado (14) como convidados do bloco de Ivete Sangalo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Durante a passagem do bloco, Bruna e Shawn deram diversos beijos e saudaram a multidão que acenava para eles. Antes de chegar à Bahia, Sasha, Shawn e Bruna haviam sido vistos embarcando juntos no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Tópicos relacionados:

bruna-marquezine carnaval carnaval-2026 celebridades cultura salvador sasha-meneghel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay