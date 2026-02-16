Assine
CARNAVAL EM BH

Ao lado de Major RD, Xamã faz rua virar palco de rap e roda punk

No Bloco do Malvadão, rapper levou fãs e foliões à loucura no desfile desta segunda-feira (16/2)

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
16/02/2026 16:21

Xamã e Major RD levam rap para a Savassi no bloco do Malvadão
Xamã e Major RD levaram o rap para a Savassi no cortejo do Bloco do Malvadão crédito: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press

Exaltando a cultura do hip-hop, Xamã transformou a Rua Sergipe, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em um grande palco de rap nesta segunda-feira (16/2), durante o desfile do Bloco do Malvadão. Ao lado de Major RD, o artista comandou uma multidão sob forte calor e levou a energia do trap e do funk ao coração da cidade.

Durante o cortejo, Xamã ocupou as ruas da capital mineira com o rap.

A apresentação ganhou clima de batalha quando o público respondeu em coro aos versos de “BH é quem? BH é nós”, transformando a Rua Sergipe em uma grande roda de rimas improvisadas. Ao som de “Só rock 3”, Xamã e Major RD desceram da carreta e subiram na cabine do caminhão, ficando ainda mais próximos dos foliões.

Depois das rimas, os dois incentivaram a formação de uma roda punk no meio da multidão. O círculo se abriu rapidamente e a galera entrou no embalo, com pulos e empurrões coreografados.

Tópicos relacionados:

blocos carnaval-bh cultura desfile musica rapper xama

