Ao lado de Major RD, Xamã faz rua virar palco de rap e roda punk

Exaltando a cultura do hip-hop, Xamã transformou a Rua Sergipe, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, em um grande palco de rap nesta segunda-feira (16/2), durante o desfile do Bloco do Malvadão. Ao lado de Major RD, o artista comandou uma multidão sob forte calor e levou a energia do trap e do funk ao coração da cidade.

Durante o cortejo, Xamã ocupou as ruas da capital mineira com o rap.

A apresentação ganhou clima de batalha quando o público respondeu em coro aos versos de “BH é quem? BH é nós”, transformando a Rua Sergipe em uma grande roda de rimas improvisadas. Ao som de “Só rock 3”, Xamã e Major RD desceram da carreta e subiram na cabine do caminhão, ficando ainda mais próximos dos foliões.

Depois das rimas, os dois incentivaram a formação de uma roda punk no meio da multidão. O círculo se abriu rapidamente e a galera entrou no embalo, com pulos e empurrões coreografados.

