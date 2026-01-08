Fotos de Sophie Charlotte com Xamã somem de seus perfis, e fãs especulam fim do romance

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Será o fim do romance? Sophie Charlotte e Xamã podem ter se separado. A suposição é feita nas redes sociais. Fãs têm percebido que eles não aparecem mais juntos, e que as fotos já publicadas foram apagadas de seus perfis. Procurados via WhatsApp, redes sociais e assessorias, nenhum dos dois respondeu.

Desde as festas de fim de ano que um não é mais visto ao lado do outro. Também não vão mais à praia como faziam com frequência. Detalhe: eles contracenam na novela "Três Graças", da Globo.

No Réveillon, cada um passou num lugar diferente. Discretos, os dois nunca foram muito claros em abordar o relacionamento. Eles assumiram o namoro em julho de 2024.

Esse não seria o primeiro rompimento. Em março do ano passado, no terceiro dia das comemorações de Carnaval, Sophie e Xamã levantaram suspeitas de uma possível crise após não serem vistos juntos durante a folia.

Naquela ocasião, o cantor comandou o Bloco do Malvadão, no Rio, e a atriz não foi vista no local. Ela estava no Baile do Arara, no bairro Santa Teresa. Pouco tempo depois, o rompimento foi confirmado.

Três meses depois, Xamã se declarou para a atriz ao divulgar uma música lançada por ela. "Além de ser uma atriz fora de série, canta como um anjo e ainda é o meu amor", disse ele, indicando que haviam voltado a se relacionar.