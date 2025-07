Sophie Charlotte causa climão em set de gravação

SIGA NO

Pablo Oliveira é jornalista e iniciou sua carreira como assessor de imprensa, atuando com artistas e projetos culturais. Durante a pandemia, migrou para o jornalismo de entretenimento, assinando colunas nos portais UOL e IG Gente. Atualmente, é colunista

Uma situação inusitada e controversa envolvendo a atriz Sophie Charlotte veio à tona nesta terça-feira (15/07), gerando repercussão nos bastidores da novela Três Graças, produção inédita da TV Globo. De acordo com informações reveladas pela jornalista Fabiola Reipert, a artista teria protagonizado um episódio de surto durante as gravações realizadas no Terminal Bandeira, em pleno centro de São Paulo.

Segundo o relato, Sophie Charlotte demonstrou forte irritação ao gravar uma sequência comum: a espera por um ônibus em um ponto de transporte coletivo. No entanto, o comportamento da atriz teria chocado a equipe de produção. “Durante a gravação de cenas de uma novela em que Sophie Charlotte será a protagonista, que aconteceu no Terminal Bandeira, em São Paulo, a atriz foi bem antipática com parte da equipe”, revelou Fabiola Reipert.

Figurantes afastados e banco ‘reservado’

A jornalista relatou que a atriz chegou a exigir que os figurantes fossem retirados do local da gravação, alegando desconforto com a presença deles. A tensão aumentou quando Sophie se recusou a compartilhar um banco com os demais participantes da cena. O clima no set teria se tornado insustentável.

“Em determinado momento, Sophie se irritou tanto que decidiu esperar dentro do ônibus até o momento exato da gravação, só para garantir que ninguém chegasse perto dela”, afirmou Fabiola, revelando ainda que a artista teria se mantido afastada de todo o elenco.

Shophie Charlotte almoçou escoltada?

Além do suposto surto, outro detalhe chamou a atenção: o momento do almoço. A atriz, segundo a colunista, não apenas evitou qualquer interação com os colegas de cena, como também optou por se alimentar em uma área isolada, acompanhada de um segurança local. A atitude foi vista como um sinal claro de distanciamento e desdém.

A polêmica, claro, levantou questionamentos entre os profissionais que estavam no set. O comportamento de Sophie Charlotte, que está à frente do novo folhetim global, pode abalar sua imagem e abrir margem para críticas nas redes sociais e no meio artístico.

Até o momento, a TV Globo e a assessoria da atriz não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido.

The post Sophie Charlotte causa climão em set de gravação appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.