Ficou no quase! André Marques se aproxima de Ana Clara, mas...
Ex-colegas da Globo foram flagrados juntos no Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, porém paquera não rendeu
compartilheSIGA
André Marques e Ana Clara foram flagrados juntos no Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, durante o carnaval de Salvador no sábado (14/2). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os ex-colegas de trabalho da Globo curtindo a folia acompanhados de amigos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
As imagens chamaram atenção pela proximidade entre os dois apresentadores. Em um dos registros, internautas apontam que André Marques teria tentado uma aproximação maior com Ana Clara, mas a reação dela teria sido de pouco interesse.
Leia Mais
Confira o vídeo
Os dois não foram os únicos famosos flagrados no bloco de Ivete. Shawn Mendes e Bruna Marquezine também apareceram juntos no mesmo evento, gerando repercussão nas redes sociais.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Antes de deixar a Globo, André Marques e Ana Clara trabalharam juntos em programas da emissora. Agora, ambos seguem carreiras independentes e mantêm presença nas redes sociais.