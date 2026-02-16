Ficou no quase! André Marques se aproxima de Ana Clara, mas...

André Marques e Ana Clara foram flagrados juntos no Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, durante o carnaval de Salvador no sábado (14/2). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os ex-colegas de trabalho da Globo curtindo a folia acompanhados de amigos.

As imagens chamaram atenção pela proximidade entre os dois apresentadores. Em um dos registros, internautas apontam que André Marques teria tentado uma aproximação maior com Ana Clara, mas a reação dela teria sido de pouco interesse.

Confira o vídeo

Os dois não foram os únicos famosos flagrados no bloco de Ivete. Shawn Mendes e Bruna Marquezine também apareceram juntos no mesmo evento, gerando repercussão nas redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Antes de deixar a Globo, André Marques e Ana Clara trabalharam juntos em programas da emissora. Agora, ambos seguem carreiras independentes e mantêm presença nas redes sociais.