CARNAVAL DO RIO

Dira Paes surpreende e representa mãe de Lula na Acadêmicos de Niterói

Atriz defende enredo sobre a trajetória de Lula e se emociona com homenagem ao povo nordestino

AC
ANA CORA LIMA
16/02/2026 11:53

Dira Paes como Dona Lindu no desfile da Acadêmicos de Niterói, na primeira noite do desfile na Sapucaí, no RJ
Dira Paes como Dona Lindu no desfile da Acadêmicos de Niterói, na primeira noite do desfile na Sapucaí, no RJ crédito: Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das surpresas que a Acadêmicos de Niterói escondeu até o início do desfile era quem seria Dona Lindu na Sapucaí. A escolhida foi Dira Paes.

 Confira a cobertura completa do carnaval 2026

"Recebi o convite há um tempo, mas contei para pouquíssimas pessoas. Era segredo", conta a atriz. Segredo até para Lula. "Falei com ele há alguns dias. Não disse nada (risos). Acho que ele vai ficar feliz. Bem... Eu espero."

Dira também defendeu o enredo. "É a história de um brasileiro. De uma família que saiu do Nordeste em um pau de arara em busca de um futuro melhor e de uma mãe que deu amor e coragem para os filhos."

Na concentração, Dira fez questão de ver de perto todos os carros alegóricos e se emocionou com o segundo, representando o povo nordestino, em que Bia Lula veio à frente. A neta do presidente elogiou Dira. "Ela está linda". A jornalista posou para o F5, mas não quis dar entrevista. "Não quero prejudicar a escola".

