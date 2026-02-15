Desfile sobre Lula na Sapucaí tem 'Bozo' preso e com tornozeleira

O desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageia a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no carnaval do Rio de Janeiro, terá uma alegoria com referência direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um dos carros, ele será representado por um personagem caracterizado como o palhaço Bozo, vestido de presidiário e com uma tornozeleira eletrônica.

A menção aparece em uma alegoria chamada “Pirâmide”, que integra o conjunto de carros do enredo dedicado à história política e pessoal de Lula. A representação mostra o personagem com roupa listrada típica de detentos e uma tornozeleira com sinais de violação, numa referência a episódios recentes envolvendo o ex-presidente.

A Acadêmicos de Niterói abre os desfiles do Grupo Especial neste domingo (15/2), na Marquês de Sapucaí. O enredo, que narra a trajetória de Lula desde a infância pobre no Nordeste até a presidência da República, mobiliza milhares de componentes, alas temáticas e carros alegóricos para contar a história do petista.

O desfile se tornou alvo de forte reação da oposição, que acusa o evento de funcionar como propaganda eleitoral antecipada para as eleições presidenciais de 2026. Parlamentares entraram com ações na Justiça para tentar barrar a apresentação, mas a maior parte dos pedidos foi rejeitada.

Segundo organizadores, a proposta do enredo é artística e biográfica, e não eleitoral. A escola afirma que o desfile pretende retratar a trajetória de Lula como símbolo de ascensão social e política, destacando programas sociais, defesa da democracia e combate à pobreza.