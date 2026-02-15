Assine
overlay
Início Política
NA SAPUCAÍ

Desfile sobre Lula na Sapucaí tem 'Bozo' preso e com tornozeleira

Alegoria em desfile que homenageia o presidente na Sapucaí retrata o ex-mandatário como o palhaço Bozo, vestido de presidiário e com tornozeleira rompida

Publicidade
Carregando...
Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
15/02/2026 22:06 - atualizado em 15/02/2026 22:08

compartilhe

SIGA
x
Alegoria do desfile que homenageia Lula traz personagem caracterizado como
Desfile que homenageia Lula tem alusão a Bolsonaro crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

O desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageia a trajetória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no carnaval do Rio de Janeiro, terá uma alegoria com referência direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em um dos carros, ele será representado por um personagem caracterizado como o palhaço Bozo, vestido de presidiário e com uma tornozeleira eletrônica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

A menção aparece em uma alegoria chamada “Pirâmide”, que integra o conjunto de carros do enredo dedicado à história política e pessoal de Lula. A representação mostra o personagem com roupa listrada típica de detentos e uma tornozeleira com sinais de violação, numa referência a episódios recentes envolvendo o ex-presidente.

A Acadêmicos de Niterói abre os desfiles do Grupo Especial neste domingo (15/2), na Marquês de Sapucaí. O enredo, que narra a trajetória de Lula desde a infância pobre no Nordeste até a presidência da República, mobiliza milhares de componentes, alas temáticas e carros alegóricos para contar a história do petista.

O desfile se tornou alvo de forte reação da oposição, que acusa o evento de funcionar como propaganda eleitoral antecipada para as eleições presidenciais de 2026. Parlamentares entraram com ações na Justiça para tentar barrar a apresentação, mas a maior parte dos pedidos foi rejeitada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo organizadores, a proposta do enredo é artística e biográfica, e não eleitoral. A escola afirma que o desfile pretende retratar a trajetória de Lula como símbolo de ascensão social e política, destacando programas sociais, defesa da democracia e combate à pobreza.

Tópicos relacionados:

carnaval eleicoes jair-bolsonaro lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay