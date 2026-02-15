Zema diz que crítica a evangélicos em desfile de Lula será levada à Justiça

O governador Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência da República nas eleições 2026, voltou a criticar a homenagem a Lula que será promovida no desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói nesta noite de domingo (15/2) na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Desta vez, o governador de Minas Gerais chama a atenção para uma ala batizada de “Neoconservadores em conserva”, que vai criticar grupos que atuariam em oposição a Lula, contendo: representantes do agronegócio, uma “perua” de classe alta, defensores da Ditadura Militar e evangélicos. Todos esses “setores” estariam representados por figuras caricatas dentro de latas de conserva. Essas informações sobre o desfile estariam em um suposto livro Abre-Alas, que traz todas as informações repassadas para os jurados.

Olha, até difícil de acreditar que um troço desses é real.



O Lula tá fazendo um desfile de carnaval, com um bloco inteiro dedicado ao preconceito religioso.



Os 50 milhões de evangélicos do Brasil estão pagando isso tudo.



Inadmissível. Levaremos esse crime à justiça. https://t.co/Q6VNIbpeg6 — Romeu Zema (@RomeuZema) February 15, 2026

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em sua postagem na rede social X, Zema chamou a atenção para a crítica aos evangélicos: “Olha, até difícil de acreditar que um troço desses é real. O Lula tá fazendo um desfile de carnaval, com um bloco inteiro dedicado ao preconceito religioso. Os 50 milhões de evangélicos do Brasil estão pagando isso tudo. Inadmissível. Levaremos esse crime à justiça”.