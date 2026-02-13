Ex-marqueteiro do PT sobre homenagem a Lula no Rio: ‘Todos saem perdendo’

O ex-marqueteiro do PT, João Santana, considerou que o desfile em homenagem a Lula (PT) pela escola de samba Acadêmicos de Niteroi no Sambódromo do Rio de Janeiro é um movimento arriscado para o presidente e para a primeira-dama Janja, Rosângela Lula da Silva. A alegoria irá desfilar na Marquês de Sapucaí, no domingo de carnaval (15/2), com elementos do tema da agremiação: o uso do número 13, marca da campanha do PT, imagens do rosto do presidente e a participação de Janja.

João Santana foi o coordenador do marketing das campanhas de Lula (2006) e Dilma Roussef (2010 e 2014), em que ambos foram eleitos. Para ele, colocar Lula e Janja em destaque no enredo e no carro alegórico pode ser negativa, uma vez que, considerando o histórico de união entre política e folia no carnaval brasileiro, “as poucas afoitas que se arriscaram fizeram protegidas no anonimato da multidão”, com espontaneidade, como foi o início do planejamento da homenagem. No entanto, a aproximação do casal foi “perigosa” e pode fazer “o tiro sair pela culatra”.

Segundo o marqueteiro, a repercussão que o desfile pode gerar reações negativas em regiões em que o presidente não tem grandes intenções de voto, como no interior de São Paulo, ou no meio evangélico, uma vez que, para ele, o Carnaval “se presta mais para a demolição do que para a construção de imagem de político”.



Por meio de um vídeo publicado no Instagram, ele comparou a alegoria com o show do Super Bowl, nos Estados Unidos. “Só viram culto individual quando controlados, à mão de ferro, por autocratas. Do contrário, o tiro sai pela culatra. Imagine o que aconteceria se, em lugar do genial Bad Bunny, se colocasse o puxa-saco Kid Rock e artistas countries trumpistas”, questionou.

Janja será um dos destaques do último carro alegórico da escola, seguido da ala Amigos de Lula, que terá familiares e amigos do presidente, além do grupo de advogados Prerrogativas, cujo coordenador Marco Aurélio Carvalho alegou que o desfile não tem caráter eleitoral. Para Santana, a decisão da participação da primeira-dama no desfile se deu por uma análise da assessoria jurídica do governo, sem interferência da assessoria de comunicação e estratégia.

Por sua vez, Lula determinou que ministros e auxiliares não participem do desfile, neste domingo (15/2), no Sambódromo do Rio de Janeiro. Caso queiram assistir, Integrantes do governo deverão arcar com custos de passagem e hospedagem. A ordem não abrange a primeira-dama, que não ocupa cargo no governo.

O desfile da Acadêmicos de Niteroi vem sendo alvo de críticas de opositores, que alegam que a alegoria promove propaganda eleitoral antecipada, em ano de pleito. Duas ações protocoladas contra Lula e a Escola foram rejeitadas pela Justiça Federal, que considerou que os pedidos não cumprem os requisitos necessários para a abertura de processo e que não houve demonstração concreta de dano ao patrimônio público. O desfile foi mantido.