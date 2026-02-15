Lula chega à Sapucaí para desfile que homenageia sua trajetória política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou por volta das 20h30 deste domingo (15) ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar os desfiles das escolas de samba.

Lula será homenageado pela Acadêmicos de Niterói, primeira agremiação a entrar na avenida, com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Outros integrantes do governo também já estavam presentes no sambódromo, entre eles a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O presidente não participará diretamente do desfile e acompanhará a apresentação no camarote do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). Já a primeira-dama, Janja da Silva, deve desfilar no último carro alegórico, intitulado “Vale uma nação, vale um grande enredo”, que levará uma escultura gigante do presidente.