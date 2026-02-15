Assine
NA SAPUCAI

Lula chega à Sapucaí para desfile que homenageia sua trajetória política

Presidente assiste à homenagem no camarote de Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
15/02/2026 21:42

Lula acompanha desfile na Sapucaí enquanto escola presta homenagem ao presidente; Janja deve entrar na avenida no último carro alegórico. crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou por volta das 20h30 deste domingo (15) ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar os desfiles das escolas de samba.

Lula será homenageado pela Acadêmicos de Niterói, primeira agremiação a entrar na avenida, com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

Outros integrantes do governo também já estavam presentes no sambódromo, entre eles a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O presidente não participará diretamente do desfile e acompanhará a apresentação no camarote do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). Já a primeira-dama, Janja da Silva, deve desfilar no último carro alegórico, intitulado “Vale uma nação, vale um grande enredo”, que levará uma escultura gigante do presidente.

