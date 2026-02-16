Lula é ovacionado no setor popular e vaiado em camarote durante desfile
Reações opostas marcaram a passagem da Acadêmicos de Niterói pela Sapucaí, com aplausos nas arquibancadas e vaias em área VIP
O desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite deste domingo (15), provocou reações opostas no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Enquanto o setor popular recebeu a escola com gritos de apoio ao petista, parte do público de camarotes reagiu com vaias ao enredo.
No Setor 1, considerado o mais popular da avenida, o público se levantou para saudar a entrada da escola. O coro predominante foi de “Olé, olé, olá, Lula, Lula”, sem registro de vaias naquele espaço.
Já em um camarote de cervejaria, a reação foi diferente. Durante o samba que exaltava o presidente, parte dos presentes vaiou e fez gestos de desaprovação, enquanto um grupo menor demonstrou apoio e repetiu o gesto de “fazer o L”.
A Acadêmicos de Niterói foi a primeira escola a desfilar pelo grupo especial, com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, que destacou a trajetória do presidente desde 1952. Lula não desfilou, mas acompanhou a escola da avenida, ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).
A homenagem ocorre em meio a questionamentos políticos e jurídicos. Como Lula é pré-candidato à reeleição, oposicionistas levantaram a hipótese de propaganda eleitoral antecipada e acusaram o governo de usar recursos públicos para se promover.