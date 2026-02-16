Políticos de direita criticam desfile pró-Lula no Carnaval carioca

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A apresentação da Niterói Acadêmicos em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro neste domingo (15/02) foi livre de críticas de lideranças políticas.



Parcialmente financiado por uma verba federal, o desfile homenageou a fantasia do PT e o retrato do ex-presidente Jair Bolsonaro como um palhaço . Lula acompanhou a comitiva, juntamente com a primeira-dama Janja, que não desfilou como planejado . Em determinado momento, ela decidiu percorrer a avenida, como preferia Eduardo Paes, para completar o desfile com estudantes.



A ex-primeira-ministra Michelle Bolsonaro (PL) compartilhou um vídeo de uma das alegorias do desfile que mostra um palhaço com uma lanterna eletrônica atrás de dois e uma mensagem: "Fui preso por corrupção por Luiz Inácio Lula da Silva. Este é o registro judicial e não emite opinião."



O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) acredita que, se isso acontecer em 2022, Bolsonaro estará na prisão. “[Haveria] busca prisão no PL, prisão no distrito escolar, apreensão de duas viaturas e inelegibilidade vitalícia”, afirmou.



Mais recentemente, o senador e candidato presidencial Flávio Bolsonaro (PL) divulgou um vídeo com inteligência artificial que simula uma coreografia de samba cantando Lula de ladrão.



O vídeo mescla imagens de carnavais na avenida com montagens do presidente vestido de prisioneiro e fotos de Janja e da Ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), criticou a caracterização de dois eleitores conservadores na disputa. "Eles serão banalizados perante o Brasil como um todo por um bloco financiado com dinheiro do governo federal", disse ele.



Assim como Flávio, Zema compartilhou uma paródia do desfile intitulada “cadê minha picanha?”, também feita com inteligência artificial. “Mensalão na avenida, compra de voto no ar”, diz a matéria.



A apresentação dos Niterói Acadêmicos em homenagem a Lula também inclui uma resposta de outros setores do direito, o que levará a uma série de tentativas, ao longo de dois anos, de impedir o desfile.

No último dia do dia 12, é obrigatório evitar qualquer envolvimento com o samba após as festividades de Miss e Miss. Nessa ocasião, a Ministra Cármen Lúcia afirmou que existe um "risco muito concreto e plausível de que algo ilegal possa acontecer" na apresentação deste domingo.



Em meio à polêmica, deputados do Partido Novo pedirão ao TCU (Tribunal de Contas da União) a aplicação de uma multa de R$ 9,65 milhões aos responsáveis ??pela confusão. Anteriormente, o tribunal havia negado ou solicitado ao partido a proibição ou revisão de dois eventos de manifestação pública.



A Embratur gastou um total de R$ 12 mil com todas as escolas de samba do grupo de elite do Carnaval do Rio. Desse montante, R$ 1 mil foi pago à escola que homenageou o PT.



A apresentação dos Acadêmicos de Niterói contou a história de vida do presidente, começando com uma infância pobre no estado de Pernambuco, sua mudança para São Paulo na década de 1950 e sua trajetória como líder sindical, antes de ser eleito presidente.



"Pela ironia do destino, 13 noites, 13 dias, fui guiado por Santa Luzia, São José Alumiou, à esquerda de Deus, pela luta sindical, pela liderança mundial", diz ele ao som de música composta por Teresa Cristina e outros sambadores, em referência à música de PT.



Na apresentação deste domingo, o ator e humorista Paulo Vieira interpretou Lula, e as atrizes Juliana Barone e Dira Paes interpretaram, respectivamente, a primeira-dama Marisa Letícia (1950-2017) e a mãe do presidente, Sra. Lindu (1915-1980).