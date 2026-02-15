Assine
Flávio Bolsonaro ironiza desfile em homenagem a Lula com vídeo feito por IA

Senador publica 'samba-enredo' virtual com críticas a gastos públicos enquanto desfile na Sapucaí é liberado pelo TSE

Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
15/02/2026 22:31 - atualizado em 15/02/2026 22:34

Flávio Bolsonaro tenta combinar o antipetismo radical com uma imagem de candidato da pacificação
Flávio Bolsonaro ironizou desfile dedicado a Lula crédito: Evaristo Sa/AFP – 24/11/25

O senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou nas redes sociais um vídeo produzido com inteligência artificial para ironizar o desfile da Acadêmicos de Niterói  em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A postagem apresenta um “samba-enredo” com críticas ao que o senador chama de uso de recursos públicos para bancar “luxos”. A música também menciona a crise financeira dos Correios e a fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em um dos trechos, a letra afirma: “Discurso fala em solução, mas o gasto sobe de montão”.

O desfile da escola de samba carioca tem sido alvo de questionamentos na Justiça por causa do repasse de recursos pela Embratur, vinculada ao Ministério da Cultura. O órgão destinou R$ 12 milhões às agremiações do Grupo Especial do Rio de Janeiro, sendo R$ 1 milhão para cada escola, incluindo a Acadêmicos de Niterói.

Na última semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou dois pedidos de liminar que tentavam barrar a apresentação sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada. O Plenário entendeu, em análise inicial, que não há elemento concreto de campanha antecipada, já que não houve pedido explícito de voto. Ministros, porém, ressaltaram que o caso pode voltar a ser analisado após o desfile.

