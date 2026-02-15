Janja desfila em carro com escultura de Lula na Sapucaí

A primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, participa do desfile da Acadêmicos de Niterói neste domingo (15/2), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Ela está no último carro alegórico da escola, previsto para entrar na avenida às 22h, que trará uma escultura gigante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, a agremiação levará para a Sapucaí uma homenagem ao presidente. De acordo com a escola, Janja será a primeira anfitriã do Palácio da Alvorada a desfilar por uma escola de samba do Rio de Janeiro.

Além de aparecer no carro alegórico, a primeira-dama será citada na ala 28, aberta pelo trompetista Fabiano Leitão. Um estandarte com a frase “Solte sua Janja!” integra o cortejo.

A homenagem gerou críticas de partidos de oposição, que recorreram à Justiça sob o argumento de propaganda eleitoral antecipada. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou os pedidos para barrar o desfile.