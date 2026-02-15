Paulo Vieira encarna Lula em desfile da Acadêmicos de Niterói na Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói entra na Marquês de Sapucaí neste domingo (15/2) com um enredo dedicado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para dar rosto ao personagem central da história, a escola convidou o ator Paulo Vieira, que vai interpretar o petista ao longo do desfile.

Na concentração do sambódromo, o humorista fez os últimos ajustes antes de seguir para a avenida. Ele se reuniu com integrantes da escola, recebeu orientações finais e participou de um breve ensaio.

Assim que chegou, Paulo virou uma das atrações da concentração. Cercado por componentes e admiradores, posou para selfies enquanto integrantes puxavam gritos de “Lula”.

Pouco antes de a escola entrar na Sapucaí, o ator falou sobre o convite e o significado de representar o presidente no desfile. “É muita responsabilidade fazer parte deste trabalho, mais até do que por quem a gente está homenageando. Receber esse convite dessa comunidade é um motivo de honra”, afirmou.

Questionado sobre como surgiu o convite, Paulo disse que a iniciativa partiu do próprio presidente e da primeira-dama. “Foi Janja, foi Lula. Fiquei muito feliz, e não tinha como não aceitar esse convite”, contou.

O ator também comentou o lado pessoal de viver o personagem na avenida. “Para mim, antes de tudo, é um prazer, uma alegria. Sou fã desse cara, é alguém que mudou a vida de muita gente, que representa muita gente. Para mim, não poderia ser diferente”, disse.