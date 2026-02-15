Assine
NA SAPUCAI

Paulo Vieira encarna Lula em desfile da Acadêmicos de Niterói na Sapucaí

Ator foi convidado por Lula e Janja para representar o presidente em enredo dedicado ao petista no Carnaval do Rio

Ana Mendonça
Ana Mendonça
Repórter
15/02/2026 22:27 - atualizado em 15/02/2026 22:29

Paulo Vieira interpreta Lula durante desfile da Acadêmicos de Niterói na Marquês de Sapucaí neste domingo (15)
Paulo Vieira interpreta Lula durante desfile da Acadêmicos de Niterói na Marquês de Sapucaí neste domingo (15/2) crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

A Acadêmicos de Niterói entra na Marquês de Sapucaí neste domingo (15/2) com um enredo dedicado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para dar rosto ao personagem central da história, a escola convidou o ator Paulo Vieira, que vai interpretar o petista ao longo do desfile.

Na concentração do sambódromo, o humorista fez os últimos ajustes antes de seguir para a avenida. Ele se reuniu com integrantes da escola, recebeu orientações finais e participou de um breve ensaio.

Assim que chegou, Paulo virou uma das atrações da concentração. Cercado por componentes e admiradores, posou para selfies enquanto integrantes puxavam gritos de “Lula”.

Pouco antes de a escola entrar na Sapucaí, o ator falou sobre o convite e o significado de representar o presidente no desfile. “É muita responsabilidade fazer parte deste trabalho, mais até do que por quem a gente está homenageando. Receber esse convite dessa comunidade é um motivo de honra”, afirmou.

Questionado sobre como surgiu o convite, Paulo disse que a iniciativa partiu do próprio presidente e da primeira-dama. “Foi Janja, foi Lula. Fiquei muito feliz, e não tinha como não aceitar esse convite”, contou.

O ator também comentou o lado pessoal de viver o personagem na avenida. “Para mim, antes de tudo, é um prazer, uma alegria. Sou fã desse cara, é alguém que mudou a vida de muita gente, que representa muita gente. Para mim, não poderia ser diferente”, disse.

