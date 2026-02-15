Lula assiste desfile com Alckmin, Padilha, Gleisi, Silveira e Lindbergh

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assiste ao desfile da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí, ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e de integrantes do primeiro escalão do governo federal, neste domingo (15/2).

Acompanham o presidente no camarote da prefeitura: o ministro da Saúde, Alexandre Padilha; o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; o deputado federal Lindbergh Farias; a presidente da Petrobras, Magda Chambriard; e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. O vice-presidente Geraldo Alckmin chegou pouco depois e também se juntou ao grupo.

Lula desembarcou na Sapucaí pouco depois das 20h20 deste domingo para acompanhar o desfile da escola, que abre a noite com um enredo em sua homenagem. O Palácio do Planalto orientou ministros a não desfilarem e vetou o uso de recursos públicos para a presença na festa, diante de alertas sobre possíveis acusações de propaganda eleitoral irregular.

Apenas a primeira-dama, Janja da Silva, foi liberada para participar do cortejo, por não ocupar cargo público.