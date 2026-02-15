Comissão de frente com Temer, Bolsonaro de Bozo, Lula e Dilma marca desfile

A Comissão de frente da Acadêmicos de Niterói chamou atenção do público ao reunir, em um único carro alegórico, representações de alguns dos personagens mais marcantes da política brasileira recente. A escola levou para a avenida esculturas e fantasias que remetiam aos ex-presidentes Michel Temer, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, caracterizado como palhaço Bozo, ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e ao chefe do Executivo Luiz Inácio Lula da Silva.

A composição do carro apostou em um tom satírico e crítico ao colocar lado a lado figuras associadas a diferentes momentos de tensão institucional, disputas eleitorais e decisões judiciais que marcaram o país na última década. A presença de Bolsonaro vestido de Bozo foi uma das imagens mais comentadas nas redes sociais neste domingo, em referência ao apelido usado por adversários políticos.

Já a inclusão de Temer, Moraes, Lula e Dilma reforçou o caráter político do abre-alas, que funcionou como uma síntese visual dos conflitos e das alianças que atravessaram a vida pública brasileira desde o impeachment de Rousseff até os embates judiciais e eleitorais mais recentes.

Com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, a agremiação leva para a Sapucaí uma homenagem ao presidente, o que gerou críticas de partidos de oposição, que recorreram à Justiça sob o argumento de propaganda eleitoral antecipada. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou os pedidos para barrar o desfile.