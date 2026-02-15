Janja desiste de desfilar em homenagem a Lula
Primeira-dama era aguardada na ala 'Amigos do Lula', da Acadêmicos de Niterói, mas ficou fora do desfile; cantora Fafá de Belém ocupou o carro alegórico
A cantora Fafá de Belém ocupou o carro alegórico da última ala da Acadêmicos de Niterói, intitulada “Amigos do Lula”, no lugar da primeira-dama Janja, que era aguardada no desfile, na noite deste domingo (15/2).
Até pouco antes da entrada na avenida, a participação de Janja ainda era incerta entre os integrantes da escola e convidados. Ela era esperada ao lado de artistas como Denise Fraga, Paulo Betti, Julia Lemmertz, Elisa Lucinda e Chico Diaz.
De acordo com Marco Aurélio Carvalho, responsável pelo Departamento de Prerrogativas do governo, a primeira-dama decidiu não desfilar. A avaliação era de que a ausência ajudaria a reduzir a temperatura política em torno da apresentação.
Com o enredo “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, a agremiação leva para a Sapucaí uma homenagem ao presidente, o que gerou críticas de partidos de oposição, que recorreram à Justiça sob o argumento de propaganda eleitoral antecipada. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou os pedidos para barrar o desfile.