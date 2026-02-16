A aposta do PT para ganhar o mandato-tampão no Rio de Janeiro

O PT vai brigar para que a eleição do mandato-tampão no Rio de Janeiro tenha votação secreta na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A avaliação no partido é que, nesse formato, André Ceciliano teria mais chances de ser eleito.

O cálculo é que deputados da base bolsonarista próximos de Ceciliano poderiam votar no petista sem risco de represálias eleitorais. Atual secretário de Assuntos Legislativos do governo Lula, Ceciliano presidiu a Alerj por quatro anos.

Um dos articuladores da candidatura de Ceciliano a governador-tampão é Rodrigo Bacellar, presidente afastado da Alerj e preso sob acusação de vazar uma operação a um deputado ligado ao Comando Vermelho.

Aliados do deputado afirmam que, se o voto for secreto, Bacellar conseguiria reunir votos suficientes para eleger o petista.

A Alerj começará a analisar, após o Carnaval, o projeto de lei que regulamentará a eleição para mandato tampão. A proposta que foi apresentada à casa define que a votação será aberta, mas emendas podem mudar o texto original.