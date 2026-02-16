Relator da CPI do Crime quer descobrir quem ia a Brasília nos jatinhos de Vorcaro

O relator da CPI do Crime Organizado no Senado, Alessandro Vieira, apresentou na última segunda-feira, 9, um requerimento pedindo à concessionária do Aeroporto Internacional de Brasília o envio dos registros de acesso às áreas de aviação executiva e hangares ao longo de todo o ano de 2025. O objetivo é descobrir quem chegava a Brasília a bordo dos jatinhos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O requerimento solicitou os registros integrais de entrada e saída em catracas e sistemas de biometria que dão acesso ao pátio e aos hangares, além da relação de placas de veículos e da identificação de condutores que passaram pelas cancelas das áreas restritas.

Vieira também quer a identificação completa — nome e CPF — de todas as pessoas que registraram entrada nesses pontos de controle entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025.

Na justificativa, o relator afirmou que a medida é necessária para cruzar os registros de acesso do aeroporto com a malha de passageiros de aeronaves operadas por Daniel Vorcaro e suas respectivas pessoas jurídicas.

A intenção é identificar a eventual presença física de interlocutores, operadores e possíveis beneficiários que possam não constar nos manifestos oficiais de voo, mas que tenham deixado registros ao acessar as áreas de hangares da aviação executiva.