'MELHOR CONVERSAR DEPOIS'

Grazi Massafera: 'Prefiro não falar de política agora'

Ela apareceu enquanto a Acadêmicos de Niterói apresentava na Marquês de Sapucaí o enredo em homenagem ao presidente Lula

CLEO GUIMARÃES
CLEO GUIMARÃES
Repórter
16/02/2026 11:44

Grazi Massafera disse que gosta de política, mas que não quer se pronunciar enquanto está com duas novelas no ar
Grazi Massafera disse que gosta de política, mas que não quer se pronunciar enquanto está com duas novelas no ar crédito: Redes sociais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Grazi Massafera causou um rebuliço ao chegar no camarote Nosso, no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do carnaval carioca.

Ela apareceu enquanto a Acadêmicos de Niterói desfilava na Marquês de Sapucaí em homenagem ao presidente Lula.

 Grazi comia nugget de frango num espaço ultravip do camarote quando ouviu a pergunta sobre seu interesse pelo desfile. A reportagem quis saber se ela falaria sobre política, ou se o tema a incomoda.

 

"Olha, eu gosto de política, me interesso, mas não quero falar sobre isso agora", disse. "Estou com duas novelas no ar, o que eu disser pode virar um assunto, melhor a gente conversar depois, tá?"

Ela em seguida fez um adendo: "Mas, olha, não é que eu não falo de política. Eu falo sim. Mas agora é melhor não. Até porque eu acho que é necessário um estudo mais aprofundado."

Sobre a novela, ela contou que está trabalhando "que nem louca", numa escala 7x0, mas achando ótimo. "As últimas cenas foram muito boas, tem a morta da Samira... Eita, estou dando spoiler".

Nem deu. O assassinato da personagem de Fernanda Vasconcellos já vazou.

