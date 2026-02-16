Grazi Massafera: 'Prefiro não falar de política agora'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Grazi Massafera causou um rebuliço ao chegar no camarote Nosso, no primeiro dia de desfiles do Grupo Especial do carnaval carioca.

Ela apareceu enquanto a Acadêmicos de Niterói desfilava na Marquês de Sapucaí em homenagem ao presidente Lula.

Grazi comia nugget de frango num espaço ultravip do camarote quando ouviu a pergunta sobre seu interesse pelo desfile. A reportagem quis saber se ela falaria sobre política, ou se o tema a incomoda.

"Olha, eu gosto de política, me interesso, mas não quero falar sobre isso agora", disse. "Estou com duas novelas no ar, o que eu disser pode virar um assunto, melhor a gente conversar depois, tá?"

Ela em seguida fez um adendo: "Mas, olha, não é que eu não falo de política. Eu falo sim. Mas agora é melhor não. Até porque eu acho que é necessário um estudo mais aprofundado."

Sobre a novela, ela contou que está trabalhando "que nem louca", numa escala 7x0, mas achando ótimo. "As últimas cenas foram muito boas, tem a morta da Samira... Eita, estou dando spoiler".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nem deu. O assassinato da personagem de Fernanda Vasconcellos já vazou.