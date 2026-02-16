'Odete Roitman jamais viria ao desfile de Lula', diz Debora Bloch
Atriz chegou cedo ao Sambódromo carioca para a primeira noite do Grupo Especial
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Debora Bloch chegou ao Sambódromo do Rio quando faltavam 40 minutos para o início do desfile da Acadêmicos de Niterói, a primeira a se apresentar na primeiro noite de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.
A escola homenageou o presidente Lula em seu enredo, "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", e a atriz conta que se acelerou para chegar a tempo.
"Acho que vai ser muito legal, maravilhoso, vim cedo para não perder".
Questionada sobre qual seria a reação de Odete Roitman ao desfile, brincou: "Se ela vaiaria ou aplaudiria? Nenhum do dois. Ela jamais viria, imagina. Ela não se mistura. Veria, no máximo, no fresquinho do ar-condicionado", disse, sobre a vilã milionária representou na novela "Vale Tudo".