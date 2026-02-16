Assine
VILÃ FICOU NO PASSADO

'Odete Roitman jamais viria ao desfile de Lula', diz Debora Bloch

Atriz chegou cedo ao Sambódromo carioca para a primeira noite do Grupo Especial

CG
CLEO GUIMARÃES
Repórter
16/02/2026 12:00

Debora Bloch no camarote Folia Tropical, na primeira noite do desfile do Grupo Especial na Sapucaí, no Rio de Janeiro
Debora Bloch no camarote Folia Tropical, na primeira noite do desfile do Grupo Especial na Sapucaí, no Rio de Janeiro crédito: Cleo Guimarães/Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Debora Bloch chegou ao Sambódromo do Rio quando faltavam 40 minutos para o início do desfile da Acadêmicos de Niterói, a primeira a se apresentar na primeiro noite de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

A escola homenageou o presidente Lula em seu enredo, "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", e a atriz conta que se acelerou para chegar a tempo.

"Acho que vai ser muito legal, maravilhoso, vim cedo para não perder".

Questionada sobre qual seria a reação de Odete Roitman ao desfile, brincou: "Se ela vaiaria ou aplaudiria? Nenhum do dois. Ela jamais viria, imagina. Ela não se mistura. Veria, no máximo, no fresquinho do ar-condicionado", disse, sobre a vilã milionária representou na novela "Vale Tudo".

