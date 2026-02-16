Assine
overlay
Início Galeria
CARNAVAL 2026

Malvadão toma as ruas de BH: com rap e uma pitada de romance; veja fotos

Capital vira território do rap na manhã desta segunda (16/2). Do alto do trio, Xamã comandou a festa

E
Estado de Minas
  • Xamã comandou a festa e transformou a Rua Sergipe e a Avenida Brasil em uma grande pista a céu aberto
    Xamã comandou a festa e transformou a Rua Sergipe e a Avenida Brasil em uma grande pista a céu aberto Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • Ao lado de Chris MC, o artista embalou o público em um clima de romance e rap
    Ao lado de Chris MC, o artista embalou o público em um clima de romance e rap Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • Trio elétrico usado no decorrer do cortejo
    Trio elétrico usado no decorrer do cortejo Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • Houve protestos pelo meio ambiente no decorrer do cortejo
    Houve protestos pelo meio ambiente no decorrer do cortejo Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • Os foliões destacaram a energia "diferente" do bloco do Malvadão
    Os foliões destacaram a energia "diferente" do bloco do Malvadão Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • Regras do xadrez alcoólico
    Regras do xadrez alcoólico Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • Amigos se juntam e levam xadrez alcoólico para o bloco do Xamã
    Amigos se juntam e levam xadrez alcoólico para o bloco do Xamã Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • Imagens do Xadrez alcoólico
    Imagens do Xadrez alcoólico Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • Os foliões destacaram também a organização do bloco
    Os foliões destacaram também a organização do bloco Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • O bloco recebeu um bom público nesta segunda-feira (16/2)
    O bloco recebeu um bom público nesta segunda-feira (16/2) Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • Major RD foi convidado pelo Xamã para se apresentar no Bloco do Malvadão
    Major RD foi convidado pelo Xamã para se apresentar no Bloco do Malvadão Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • A dupla comandou uma multidão sob forte calor, com energia banhada em hip-hop
    A dupla comandou uma multidão sob forte calor, com energia banhada em hip-hop Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • Xamã e Major RD levam rap para a Savassi no bloco do Malvadão
    Xamã e Major RD levam rap para a Savassi no bloco do Malvadão Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
  • "Eu me sinto muito amado aqui na capital. Escolhi comemorar meu aniversário no bloco e foi a melhor decisão", afirma Ícaro Renault, que aproveitou o bloco para celebrar os 22 anos Foto: Quéren Hapuque/EM/D;A.Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay