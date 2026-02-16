CARNAVAL 2026
Malvadão toma as ruas de BH: com rap e uma pitada de romance; veja fotos
Capital vira território do rap na manhã desta segunda (16/2). Do alto do trio, Xamã comandou a festa
Xamã comandou a festa e transformou a Rua Sergipe e a Avenida Brasil em uma grande pista a céu aberto Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
Ao lado de Chris MC, o artista embalou o público em um clima de romance e rap Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
Trio elétrico usado no decorrer do cortejo Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
Houve protestos pelo meio ambiente no decorrer do cortejo Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
Os foliões destacaram a energia "diferente" do bloco do Malvadão Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
Regras do xadrez alcoólico Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
Amigos se juntam e levam xadrez alcoólico para o bloco do Xamã Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
Imagens do Xadrez alcoólico Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
Os foliões destacaram também a organização do bloco Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
O bloco recebeu um bom público nesta segunda-feira (16/2) Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
Major RD foi convidado pelo Xamã para se apresentar no Bloco do Malvadão Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
A dupla comandou uma multidão sob forte calor, com energia banhada em hip-hop Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
Xamã e Major RD levam rap para a Savassi no bloco do Malvadão Foto: Quéren Hapuque /EM/D;A.Press
"Eu me sinto muito amado aqui na capital. Escolhi comemorar meu aniversário no bloco e foi a melhor decisão", afirma Ícaro Renault, que aproveitou o bloco para celebrar os 22 anos Foto: Quéren Hapuque/EM/D;A.Press