FOLIA NA CAPITAL

Trio do Zé Felipe: confira as fotos no carnaval de BH

Desfile do bloco na Pampulha começou com mais de uma hora de atraso. Repertório tem sertanejo e hits tradicionais do axé

Estado de Minas
  • Folionas capricharam no visual.
    Folionas capricharam no visual Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • 'Mar' de sombrinhas em tarde quente na capital mineira.
    Mar de sombrinhas em tarde quente na capital mineira Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Público se agitou quando Zé Felipe disse que tem um carinho especial por BH.
    Público se agitou quando Zé Felipe disse que tem um carinho especial por BH Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Trio do cantor Zé Felipe no carnaval de BH 2026 desfilou na Pampulha
    Trio do cantor Zé Felipe no carnaval de BH 2026 desfilou na Pampulha Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Desfile do trio elétrico iniciou por volta das 16h na Avenida Abrahão Caram, na Pampulha.
    Desfile do trio elétrico iniciou por volta das 16h na Avenida Abrahão Caram Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Atração reuniu milhares de foliões na Pampulha.
    Atração reuniu milhares de foliões na Pampulha Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Cantor é sucesso nas plataformas digitais com as músicas "Toma toma vapo vapo", "Malvada" e "Revoada no colchão".
    Cantor é sucesso nas plataformas digitais com as músicas "Toma Toma Vapo Vapo", "Malvada" e "Revoada no Colchão" Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
  • Repertório tem mistura de sertanejo e axé.
    Repertório tem mistura de sertanejo e Axé Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
