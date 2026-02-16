FOLIA NA CAPITAL
Trio do Zé Felipe: confira as fotos no carnaval de BH
Desfile do bloco na Pampulha começou com mais de uma hora de atraso. Repertório tem sertanejo e hits tradicionais do axé
Folionas capricharam no visual Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Mar de sombrinhas em tarde quente na capital mineira Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Público se agitou quando Zé Felipe disse que tem um carinho especial por BH Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Trio do cantor Zé Felipe no carnaval de BH 2026 desfilou na Pampulha Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Desfile do trio elétrico iniciou por volta das 16h na Avenida Abrahão Caram Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Atração reuniu milhares de foliões na Pampulha Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Cantor é sucesso nas plataformas digitais com as músicas "Toma Toma Vapo Vapo", "Malvada" e "Revoada no Colchão" Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press
Repertório tem mistura de sertanejo e Axé Foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press