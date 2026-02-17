Funk You leva representatividade LGBTQIA+ ao estandarte no carnaval de BH

A diversidade ganha destaque no desfile do Funk You neste Carnaval em Belo Horizonte. O bloco leva para a Avenida Amazonas um estandarte carregado de simbolismo, conduzido por Pedro Hos, que representa a comunidade LGBTQIA+ na folia.



Ao lado dele está Daniela Braga, musa da tradicional Escola de Samba Cidade Jardim, que imprime elegância e presença marcante ao cortejo.

Emocionado, Pedro destaca o significado do momento. “Tô muito feliz e honrado de estar levando um estandarte hoje. É muito orgulho representar a comunidade LGBT, trazê-la para a avenida e mostrar que a gente pode ocupar todos os espaços que a gente quiser, da forma que a gente quiser, ser quem a gente quiser”, afirma.

Ele também ressalta a força do bloco na valorização do funk como expressão cultural: “Hoje a gente vai mostrar o melhor do funk em BH. O Funk You é o melhor bloco do mundo, eles trazem muito essa questão do funk, das nossas raízes da favela mesmo. E hoje nós vamos fazer um espetáculo lindo. A dança, os cantores, toda a equipe está se esforçando e se dedicando para isso.”

O fundador Lucas Moraes reforça que o compromisso com a diversidade faz parte da essência do grupo: “O Funk You nasceu para colocar o funk no centro do carnaval, mas em 2026 quisemos dar um passo além. O funknejo é a celebração dos encontros improváveis que funcionam”, diz.