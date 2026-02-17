Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL BH 2026

Carnaval em BH: Truck do Desejo celebra amor entre mulheres

Bloco para mulheres lésbicas, bissexuais, pessoas não binárias, travestis e transmasculinos desfila nesta terça-feira (17/2) em BH

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
17/02/2026 11:13

compartilhe

SIGA
x
Bloco Truck do Desejo desfila no Bairro União, em BH, de vermelho para simbolizar a paixão
Bloco Truck do Desejo desfila no bairro União, em BH, de vermelho para simbolizar a paixão crédito: Laura Scardua/EM/D.A Press

A Truck do Desejo, bloco feito por e para mulheres lésbicas, bissexuais, pessoas não binárias, travestis e transmasculinos, desfila nesta terça-feira (17/2) de carnaval. O cortejo preenche a Avenida Pastor Anselmo Silvestre, no Bairro União, de vermelho para simbolizar a paixão e, claro, o desejo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Apesar de ser fora da região central da capital mineira, a festa reúne centenas de foliões, especialmente da comunidade LGBTQIAPN+. Neste ano, o bloco aposta no trocadilho “Truque do Desejo” e traz um tom de sensualidade para o carnaval. 

 A Truck anima a multidão com banda, bateria e ala de performance, com pessoas desfilando em pernas de pau e carregando estandartes. Os foliões animam ainda mais o cortejo com o som dos leques batidos em uníssono. Entre as pessoas que curtem o bloco está a vereadora Juhlia Santos (PSOL).

Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH-Laura Scardua/EM/D.A Press
Bloco Truck do Desejo sai na terça-feira (17/2) de carnaval em BH Laura Scardua/EM/D.A Press

Para aliviar o calorão que faz em Belo Horizonte nesta manhã, um caminhão-pipa joga água nos foliões, que pedem mais.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Moradora de BH, Ingrid Rego, de 28 anos, curte a apresentação ao lado do trio. Ela conta que adora o bloco, mas faz uma ressalva sobre o local: “Se fosse em um lugar mais central, seria mais acessível”, diz.

Tópicos relacionados:

bh carnaval carnaval-2026 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay