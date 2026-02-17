Carnaval em BH: Truck do Desejo celebra amor entre mulheres

A Truck do Desejo, bloco feito por e para mulheres lésbicas, bissexuais, pessoas não binárias, travestis e transmasculinos, desfila nesta terça-feira (17/2) de carnaval. O cortejo preenche a Avenida Pastor Anselmo Silvestre, no Bairro União, de vermelho para simbolizar a paixão e, claro, o desejo.

Apesar de ser fora da região central da capital mineira, a festa reúne centenas de foliões, especialmente da comunidade LGBTQIAPN+. Neste ano, o bloco aposta no trocadilho “Truque do Desejo” e traz um tom de sensualidade para o carnaval.

A Truck anima a multidão com banda, bateria e ala de performance, com pessoas desfilando em pernas de pau e carregando estandartes. Os foliões animam ainda mais o cortejo com o som dos leques batidos em uníssono. Entre as pessoas que curtem o bloco está a vereadora Juhlia Santos (PSOL).

Para aliviar o calorão que faz em Belo Horizonte nesta manhã, um caminhão-pipa joga água nos foliões, que pedem mais.

Moradora de BH, Ingrid Rego, de 28 anos, curte a apresentação ao lado do trio. Ela conta que adora o bloco, mas faz uma ressalva sobre o local: “Se fosse em um lugar mais central, seria mais acessível”, diz.