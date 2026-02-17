Assine
'SE LIGA OU EU LIGO 180'

Carnaval: Ministério das Mulheres reforça campanha contra assédio

Ação mobiliza 18 estados e reforça que toque, beijo forçado e apalpamento sem consentimento são crimes

GF
Gabriel Ferreira
GF
Gabriel Ferreira
Repórter
17/02/2026 09:55

Ministério das Mulheres reforça campanha contra assédio no Carnaval
Ministério das Mulheres reforça campanha contra assédio no Carnaval crédito: Tupi

O Ministério das Mulheres reforçou, neste carnaval, a campanha "Se Liga ou eu Ligo 180" para combater o assédio, a importunação sexual e o desrespeito às mulheres durante a folia. A iniciativa mobilizou secretarias estaduais de políticas para as mulheres em 18 estados, com ações em blocos de rua e grandes eventos.

A campanha alerta que qualquer toque, beijo forçado, apalpamento ou abordagem sem consentimento é crime, independentemente da roupa da vítima ou do consumo de álcool. Em áreas de grande circulação, foram montados pontos de apoio com distribuição de materiais informativos e mensagens como "Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Ligue 180. Em caso de urgência, ligue 190".

A divulgação também ocorre por mensagens de celular em diversas capitais brasileiras, incluindo o Rio de Janeiro. A importunação sexual é crime, com pena de um a cinco anos de reclusão.

O Ligue 180 funciona 24 horas, é gratuito, recebe denúncias anônimas e atende todo o país. Em situações de risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

