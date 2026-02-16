Dono de banca distribui papel higiênico para mulheres durante a folia em BH
Comerciante organiza a distribuição na própria banca para evitar desperdício e garantir que folionas tenham acesso ao item
No cruzamento das avenidas Brasil com Afonso Pena, no Centro de Belo Horizonte, um gesto simples tem feito a diferença para muitas folionas durante o carnaval. Dono de uma banca no local, o comerciante Vitor Hugo Magalhães decidiu disponibilizar papel higiênico gratuitamente para mulheres que precisam usar o banheiro químico na região.
Segundo ele, a iniciativa surgiu após perceber que, muitas vezes, o papel higiênico acaba antes do esperado, seja pelo grande fluxo de pessoas ou por que algumas mulheres acabam levando o produto além do necessário.
“Tem dia que meia-noite já acabou o papel do banheiro. A gente coloca, faz a higienização, mas tem gente que pega e coloca na bolsa. Aí quem realmente precisa fica sem”, conta.
Para evitar o desperdício e garantir que todas sejam atendidas, Vitor organiza a distribuição diretamente na banca. Quem precisa, é só pedir. “Chega e fala: ‘Não tem papel’. A gente dá duas enroladas, o suficiente. A ideia é ajudar mesmo”, explica.
Além do papel, ele também disponibiliza álcool em gel para higienização das mãos. “É mais pela saúde mesmo, sabe?”, afirma.