Luísa Sonza para trio em BH: 'Se tu encostar nessa mulher, acabo contigo'

A cantora Luísa Sonza interrompeu sua apresentação em cima do trio elétrico em Belo Horizonte para defender uma mulher na tarde desta segunda-feira (16/2).

"Se tu encostar nessa mulher, eu acabo contigo", disparou a artista, direcionando suas palavras a um homem que estava no público. "Gente, assim não dá", completou. Os foliões imediatamente reagiram: “Ih, fora! Ih, fora! Ih, fora!”.

O show de Luísa integrou o Bloco dos Gêmeos na Avenida Brasil, na Região Centro-Sul da capital, e reuniu grande público, sendo marcado por atrasos e intervenções da cantora para conter empurra-empurra próximo ao trio. Mas apesar dos contratempos, reservou episódios de diversão aos foliões.

A apresentação estava prevista para as 14h, porém começou cerca de uma hora e meia depois, com repertório calcado no funk e forte reação dos fãs, que cantavam e dançavam.



Devido ao calor e à aglomeração, foliões passaram mal e receberam atendimento do Corpo de Bombeiros.

Em vários momentos, Luísa Sonza interrompeu a apresentação para pedir calma em algumas brigas e orientar o público a se afastar do trio. A cantora também comprou garrafas de água de ambulantes e as distribuiu entre os fãs, gesto que foi aplaudido por quem acompanhava o show.

Bloco dos Gêmeos

O evento reúne artistas de diferentes estilos e tem como proposta valorizar diversidade e inclusão no carnaval de Belo Horizonte.

Em edições anteriores, contou com participações de nomes como Kevinho, Psirico, Lexa, Israel

Novaes, Akatu, Melody e Scheila Carvalho.