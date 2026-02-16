Assine
Luísa Sonza supera problemas, compra água a foliões e agita público em BH

Apresentação no Bloco dos Gêmeos teve atraso de uma hora e meia, mas a cantora levou multidão ao delírio com repertório calcado no funk

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/02/2026 20:21 - atualizado em 16/02/2026 20:29

'O carnaval de BH tem muitos artistas, eu adoro. Tenho certeza que vou fazer melhor para toda a galera', disse Luísa antes do show
'O carnaval de BH tem muitos artistas, eu adoro. Tenho certeza que vou fazer melhor para toda a galera', disse Luísa antes do show

O show de Luísa Sonza no Bloco dos Gêmeos na tarde desta segunda-feira (16/2), na Avenida Brasil, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, reuniu grande público e foi marcado por atrasos e intervenções da cantora para conter empurra-empurra próximo ao trio. Mas apesar dos contratempos, reservou episódios de diversão aos foliões.

A apresentação estava prevista para as 14h, porém começou cerca de uma hora e meia depois, com repertório calcado no funk e forte reação dos fãs, que cantavam e dançavam.

Devido ao calor e à aglomeração, foliões passaram mal e receberam atendimento do Corpo de Bombeiros. Também houve momentos de pressão do público em direção ao trio, com fãs tentando se aproximar da artista.

Em vários momentos, Luísa Sonza interrompeu a apresentação para pedir calma em algumas brigas e orientar o público a se afastar do trio. A cantora também comprou garrafas de água de ambulantes e distribuiu entre os fãs, gesto que foi aplaudido por quem acompanhava o show.

A apresentação seguiu com alta participação do público, que permaneceu cantando e acompanhando o repertório por cerca de duas horas de música.

“É uma honra estar aqui em BH. Eu amo o carnaval de rua, me sinto muito bem em cima do trio”, destacou a cantora.

A ex-bbb Giovanna Lima foi prestigiar a artista, ficou na corda junto com o público, dançou e tirou algumas fotos com fãs.

Bloco dos Gêmeos

O evento reúne artistas de diferentes estilos e tem como proposta valorizar diversidade e inclusão no carnaval de Belo Horizonte.

Em edições anteriores, contou com participações de nomes como Kevinho, Psirico, Lexa, Israel
Novaes, Akatu, Melody e Scheila Carvalho.

