Laísa Lima é a primeira mulher a comandar uma bateria no Carnaval do Rio

Redação Flipar
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-15-005808.jpg?20260217081134" width="1114" height="626">

    No dia 14 de fevereiro de 2026, esteve à frente da bateria do Arranco do Engenho de Dentro pela Série Ouro.

     Foto: Reprodução de vídeo Band
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-15-010004-1.jpg?20260217081134" width="1114" height="626">

    “É uma história de reconhecimento e pertencimento. Espero que entendam que merecemos ocupar mais espaços dentro do carnaval”, afirmou, consciente de que rompe barreiras em um universo historicamente dominado por homens.

     Foto: Reprodução de vídeo Band
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Annik-Salmon.jpg?20260217081135" width="1114" height="626">

    O Arranco desfilou com o enredo “A Gargalhada é o Xamego da Vida, assinado por Annik Salmon, a única mulher entre os carnavalescos que se apresentaram na Sapucaí em 2026. 

     Foto: Reprodução Instagram /@anniksalmon
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Arranco-Escudo-Reproducao-Facebook.jpg?20260217081140" width="1114" height="626">

    A escola, assim, reafirma sua identidade como uma agremiação marcada pela forte presença feminina em cargos de liderança, da presidência à criação artística.

     Foto: Reprodução Facebook
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-16-172318.jpg?20260217081139" width="1114" height="626">

    Minutos antes de entrar na avenida, Laísa surgiu emocionada em vídeos publicados nas redes sociais.

     Foto: Reprodução Instagram /@laisalimadk
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-16-171621.jpg?20260217081138" width="1114" height="626">

    É filha do mestre Laíla, histórico diretor da Beija-Flor de Nilópolis, e de Elaine Rosa Lemos Lima, com quem ele mantinha um relacionamento extraconjugal. Laíla era casado com Marli da Silva Ribeiro.

     Foto: Reprodução Instagram /@laisalimadk
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laisa-Lima-5.jpg?20260217081139" width="1114" height="626">

    Laísa cresceu em Nilópolis em meio a uma família profundamente ligada à Beija-Flor. 

     Foto: Reprodução Instagram /@laisalimadk
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laisa-Lima-3.jpg?20260217081139" width="1114" height="626">

    Criada entre ensaios, gravações e a disciplina do carnaval, ela se formou em Administração e já revelou que notas baixas na escola resultavam no castigo de não poder ir ao samba.

     Foto: Reprodução Instagram /@laisalimadk
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laisa-Lima-9.jpg?20260217081143" width="1114" height="626">

    Ao longo da trajetória, passou por escolas como Vigário Geral, Paraíso do Tuiuti, Vila Isabel e Unidos da Ponte.

     Foto: Reprodução Instagram /@laisalimadk
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laisa-Lima-7.jpg?20260217081141" width="1114" height="626">

    Em 2025, foi convidada pelo Arranco para comandar a bateria da escola, formada por cerca de duzentos ritmistas. 

     Foto: Reprodução Instagram /@laisalimadk
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laisa-Lima-2.jpg?20260217081141" width="1114" height="626">

    Antes de chegar à Sapucaí, já havia atuado como mestre de bateria nas séries de acesso, na Intendente Magalhães. 

     Foto: Reprodução Instagram /@laisalimadk
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Captura-de-tela-2026-02-16-170217.jpg?20260217081142" width="1114" height="626">

    Também exerce a função de diretora de bateria da Beija-Flor.

     Foto: Reprodução Facebook
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laisa-Lima-1.jpg?20260217081142" width="1114" height="626">

    Ao assumir o comando do Arranco, enfrentou críticas e questionamentos, inclusive insinuações de que teria conquistado o posto apenas por ser filha de Laíla.

     Foto: Reprodução Instagram /@laisalimadk
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/04/21-Laila.jpg?20260217081145" width="1114" height="626">

    Vale destacar que, segundo a jornalista Fábia Oliveira, em 2018, Laíla entrou com uma ação para anular a união estável com a mãe de Laísa. No processo, consta que ele a registrou ainda criança, mesmo sabendo que não era o pai biológico, para evitar escândalos. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laisa-Lima-6.jpg?20260217081145" width="1114" height="626">

    Posteriormente, um exame de DNA confirmou a não paternidade. Ainda assim, o vínculo foi mantido em razão da relação afetiva dos dois.

     Foto: Reprodução Instagram /@laisalimadk
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2024/04/07-Laila.jpg?20260217081148" width="1114" height="626">

    Após a morte de Laíla, em 2021, vítima de complicações da Covid-19, a ação passou a ser conduzida pela viúva, Marli, e pelos filhos. 

     Foto: Divulgação
    " src="https://www.flipar.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Laisa-Lima-e-Laila.jpg?20260217081148" width="1114" height="626">

    Laísa declarou que não pretendia substituí-lo no processo e reconheceu a existência de união entre ele e sua mãe. O caso segue em tramitação, com produção de provas e depoimentos.

     Foto: Reprodução Instagram /@laisalimadk
