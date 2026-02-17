CARNAVAL 2026
Veja fotos do Bloco Putz Grilla, que embalou foliões no ritmo dos anos 80
Com mais de 150 ritmistas, bloco teve sucessos de bandas como Barão Vermelho, Legião Urbana, Ultraje a Rigor, RPM e Paralamas
Foliões curtem o bloco Putz Grilla, em Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA.Press
