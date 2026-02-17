Assine
CARNAVAL 2026

Veja fotos do Bloco Putz Grilla, que embalou foliões no ritmo dos anos 80

Com mais de 150 ritmistas, bloco teve sucessos de bandas como Barão Vermelho, Legião Urbana, Ultraje a Rigor, RPM e Paralamas

Jair Amaral
  • Foliões curtem o bloco Putz Grilla, em Belo Horizonte
    Foliões curtem o bloco Putz Grilla, em Belo Horizonte Foto: Jair Amaral/EM/DA.Press
