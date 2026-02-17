Fantasiado de Saci, jovem PCD desfila em sete blocos no carnaval de BH
Aos 27 anos, assistente de controle operacional esteve no Juventude Bronzeada nesta terça-feira (17/2), em Belo Horizonte
compartilheSIGA
Fantasiado de Saci, Carlos Eduardo Souza Motta Dias, 27 anos, assistente de controle operacional, participou nesta terça-feira (17/02) do bloco Juventude Bronzeada, o sétimo em que desfilou na ala reservada a pessoas com deficiência. Cadu, como é conhecido entre os amigos, teve que amputar a perna após cair de uma altura de 13 metros, em um acidente doméstico ocorrido há quatro anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
“Adoro carnaval. Achei que nunca mais ia conseguir dançar, mas agora estou aqui dançando tudo. Viva o carnaval, viva a vida”, afirmou Cadu, que defende a inclusão cada vez maior nos blocos de Belo Horizonte.
Ontem, quatro anos após sua amputação, ele comemorou a data no bloco Baianas Ozadas, um dos maiores do carnaval da capital, e, segundo ele, foi só alegria: “Vida é uma só para viver”.
O bloco Juventude Bronzeada
O Juventude Bronzeada toma conta da Avenida Assis Chateaubriand, um dos circuitos sonorizados da capital, com um desfile político que trata de temas como a defesa da Serra do Curral, do SUS e o combate à miséria e às privatizações do governo Romeu Zema (Novo).
O bloco também defende a tarifa zero para os ônibus da capital, projeto de lei rejeitado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte no ano passado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Entre os foliões, está a presença ilustre do Zé Gotinha, símbolo das campanhas nacionais de vacinação do SUS.