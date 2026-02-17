Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL 2026

Fantasiado de Saci, jovem PCD desfila em sete blocos no carnaval de BH

Aos 27 anos, assistente de controle operacional esteve no Juventude Bronzeada nesta terça-feira (17/2), em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
17/02/2026 12:29

compartilhe

SIGA
x
Carlos Eduardo Souza Motta Dias, fantasiado de Saci
Carlos Eduardo Souza Motta Dias, fantasiado de Saci crédito: Alessandra Mello

Fantasiado de Saci, Carlos Eduardo Souza Motta Dias, 27 anos, assistente de controle operacional, participou nesta terça-feira (17/02) do bloco Juventude Bronzeada, o sétimo em que desfilou na ala reservada a pessoas com deficiência. Cadu, como é conhecido entre os amigos, teve que amputar a perna após cair de uma altura de 13 metros, em um acidente doméstico ocorrido há quatro anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

“Adoro carnaval. Achei que nunca mais ia conseguir dançar, mas agora estou aqui dançando tudo. Viva o carnaval, viva a vida”, afirmou Cadu, que defende a inclusão cada vez maior nos blocos de Belo Horizonte.

Ontem, quatro anos após sua amputação, ele comemorou a data no bloco Baianas Ozadas, um dos maiores do carnaval da capital, e, segundo ele, foi só alegria: “Vida é uma só para viver”.

O bloco Juventude Bronzeada

O Juventude Bronzeada toma conta da Avenida Assis Chateaubriand, um dos circuitos sonorizados da capital, com um desfile político que trata de temas como a defesa da Serra do Curral, do SUS e o combate à miséria e às privatizações do governo Romeu Zema (Novo).

O bloco também defende a tarifa zero para os ônibus da capital, projeto de lei rejeitado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte no ano passado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre os foliões, está a presença ilustre do Zé Gotinha, símbolo das campanhas nacionais de vacinação do SUS.

Tópicos relacionados:

bloco blocos carnaval carnaval-2026 sao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay