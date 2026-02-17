Assine
overlay
Início Gerais
CARNAVAL 2026

Bloco Juventude Bronzeada ironiza Bolsonaro e canta: 'Sem anistia'

Na Avenida Assis Chateaubriand, em Belo Horizonte, foliões provocam ex-presidente do Brasil

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
17/02/2026 11:51

compartilhe

SIGA
x
Festa dos foliões no bloco Juventude Bronzeada
Festa dos foliões no bloco Juventude Bronzeada crédito: Alessandra Mello

O Bloco Juventude Bronzeada deu tons políticos ao desfile de carnaval nesta terça-feira (17/2), em Belo Horizonte. Em meio à festa, os foliões ironizaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e gritaram “sem anistia”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Chegou o fim de semana e todo mundo vai sair, só não vai Jair”, cantaram as pessoas no bloco.

A provocação faz referência à condenação do ex-presidente por tentativa de golpe em 8 de janeiro.

Leia Mais

O bloco Juventude Bronzeada

O Juventude Bronzeada toma conta da Avenida Assis Chateaubriand, um dos circuitos sonorizados da capital, com um desfile político que trata de temas como a defesa da Serra do Curral, do SUS e o combate à miséria e às privatizações do governo Romeu Zema (Novo).

O bloco também defende a tarifa zero para os ônibus da capital, projeto de lei rejeitado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte no ano passado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Entre os foliões, está a presença ilustre do Zé Gotinha, símbolo das campanhas nacionais de vacinação do SUS.

Tópicos relacionados:

-bolsonaro belo-horizonte carnaval-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay