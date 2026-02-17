Bloco Juventude Bronzeada ironiza Bolsonaro e canta: 'Sem anistia'

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

O Bloco Juventude Bronzeada deu tons políticos ao desfile de carnaval nesta terça-feira (17/2), em Belo Horizonte. Em meio à festa, os foliões ironizaram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e gritaram “sem anistia”.

“Chegou o fim de semana e todo mundo vai sair, só não vai Jair”, cantaram as pessoas no bloco.

A provocação faz referência à condenação do ex-presidente por tentativa de golpe em 8 de janeiro.

O bloco Juventude Bronzeada

O Juventude Bronzeada toma conta da Avenida Assis Chateaubriand, um dos circuitos sonorizados da capital, com um desfile político que trata de temas como a defesa da Serra do Curral, do SUS e o combate à miséria e às privatizações do governo Romeu Zema (Novo).

O bloco também defende a tarifa zero para os ônibus da capital, projeto de lei rejeitado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte no ano passado.

Entre os foliões, está a presença ilustre do Zé Gotinha, símbolo das campanhas nacionais de vacinação do SUS.