Casal de mulheres vende bebidas em blocos de rua de BH para pagar casamento

Noivas vendem bebidas em blocos de BH para financiar casamento marcado para setembro; elas faturam cerca de R$ 1 mil por dia

Maria Lúcia Passos
Repórter
Jornalista e estudante de Cinema. Atualmente trabalho como Repórter Multimídia. Edito vídeos e sou apaixonada pelas artes, em especial pelo o teatro e pelo desenho.
16/02/2026 23:24 - atualizado em 16/02/2026 23:27

Paola e Mariana mostram a frase "Nos ajude a casar" na parte interna da caixa térmica usada na venda de bebidas durante o carnaval
Paola e Mariana mostram a frase 'Nos ajude a casar' crédito: Maria Lúcia Passos/EM/D.A Press

A psicóloga Paola Borges e a personal trainer Mariana Lobo encontraram uma forma prática de financiar o próprio casamento, marcado para setembro: vender bebidas em blocos de carnaval de Belo Horizonte.

Entre uma reposição de gelo e outra, elas exibem na tampa da caixa térmica um pedido direto a quem passa: “Nos ajude a casar”. O faturamento, de acordo com a dupla, chega a cerca de R$ 1 mil por dia.

Na segunda-feira de carnaval (16/2), ao sair do bloco Daquele Jeito, na Rua da Bahia, Paola e Mariana buscavam mais gelo para as bebidas na caixa térmica. A intenção era seguir para o show de Luísa Sonza, no Bloco dos Gêmeos, na Avenida Brasil, onde pretendiam vender o restante da mercadoria. Elas utilizam uma caixa por dia.

Duas plaquinhas ainda chamavam a atenção de quem transitava: “Ajude o amor a vencer a burocracia” e “Atenção: o drink é gelado, mas o amor é quente. Ajude duas noivas a oficializar essa mistura”.

Mesmo com o peso da caixa térmica e a necessidade de repor gelo ao longo do dia, as duas encontram tempo para aproveitar os blocos. Enquanto uma se concentra nas vendas, a outra dança ao lado de amigos que emergem da folia.

Entre uma venda e outra, Paola brinca que também está ali para fazer “degustação e divulgação do produto”, que garante estar excelente.

Para o casal, vender bebidas é também uma forma de afirmar a própria união no espaço público. “É casamento, e a gente o quer com tudo. Então ajuda a sapatão a se casar”, diz Paola.

bh carnaval lgbt

