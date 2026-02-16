Maracatu na avenida: bloco Unidos do Barro Preto desfila nesta segunda (16)

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A marca registrada do bloco Unidos do Barro Preto é o banho de lama nos membros do bloco e foliões. O gesto simboliza a purificação uma vez que “do barro a gente veio, e ao barro vamos voltar", explica Rodrigo Lobato, membro do bloco que distribui a lama ao longo do cortejo.

Enquanto alguns apenas passam pequenas quantidades no braço ou rosto, outros tomam um verdadeiro banho de lama. É o caso da professora da rede pública de BH, Márcia Louzada, de 48 anos.

“Tomar esse banho de lama é o encontro com Nanã. Venho aqui todo ano para tomar esse Axé. Eu agradeço a cada pessoa que construiu isso aqui, porque aqui eu pego a força do ano inteiro”, declara a educadora.

Outra característica do bloco é a trilha sonora que exalta o maracatu, tradicional ritmo pernambucano. Esse diferencial levou Elisa Delfino, natural de Porto Alegre, até o cortejo de hoje. “Eu conheci o carnaval de BH esse ano e estou apaixonada. O maracatu é uma cultura popular brasileira incrível. É algo que mexe muito com o coração da gente, tem tudo a ver com a história do Brasil e com a história da população preta. Estou muito feliz em estar aqui hoje”, afirma.

Ela vestia uma fantasia feita por uma amiga, que teve como referência os raios do sol. “Eu costumo criar a partir de ideias e referências. Aí eu pensei essa fantasia e minha amiga costurou para mim”