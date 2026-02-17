Ao som de berrante, dançarinos colocam o funknejo para ferver no Funk You

Com uma ala de dança formada por 60 integrantes de todas as idades e níveis de experiência, o Funk You aposta na força das coreografias e na mistura de ritmos para marcar o carnaval deste ano em Belo Horizonte. O desfile acontece nesta terça-feira (17), com concentração às 9h na Avenida Amazonas com Rua dos Tamóios e cortejo das 10h às 14h.

À frente da Ala do Passinho, a coreógrafa Fabi Veloso resumiu o clima da preparação: “Vamos fazer coisas muito legais, unindo elementos do country com o funk, e vai ser lindo”.

Além da dança, o bloco leva para a avenida o tema funknejo, um subgênero que mistura a batida do funk com elementos do sertanejo. Segundo o fundador, Lucas Moraes, a proposta reforça a identidade do grupo e amplia as possibilidades sonoras do desfile.

Segundo o fundador do bloco, Lucas Moraes, “A gente vai misturar um pouco da estética sonora do sertanejo com a nossa batidona do funk, com a bateria de escola de samba e a ala do passinho fazendo todas as coreografias na frente do trio”, afirma.

Entre as novidades está a presença de um berranteiro no cortejo, reforçando o diálogo com o universo sertanejo. “Trouxemos como novidade um berranteiro para abrir o desfile e também, no meio, fazer brincadeiras com o berrante para trazer um pouco desse universo agro para o nosso desfile urbano aqui”, completa Lucas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao todo, cerca de 400 pessoas trabalham na realização do desfile, entre músicos, equipe técnica, segurança, produção e integrantes da ala de dança. A expectativa é que a combinação de coreografia, batidão e berrante transforme a Avenida Amazonas em um grande palco de funknejo no Centro da capital mineira.