Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
Aline Calixto revela que por pouco seu bloco não saiu no carnaval 2026

Sambista diz que trio chegou somente no dia anterior ao desfile e ‘sem estrutura digna’, o que levou à sua substituição horas antes do cortejo

17/02/2026 02:00

O Bloco da Calixto atraiu multidão de foliões ao Centro de BH, no sábado - (crédito: @estev4m/Esp. EM/D.A Press)
O Bloco da Calixto atraiu multidão de foliões ao Centro de BH, no sábado crédito: @estev4m/Esp. EM/D.A Press

Só quem está nos bastidores sabe o que acontece entre a concentração e a dispersão dos trios elétricos. Aline Calixto, por exemplo, revela que, por pouco o Bloco da Calixto não saiu no sábado de carnaval.

O trio, segundo ela, chegou somente no dia anterior da apresentação na Avenida Amazonas. O depoimento de Aline junta-se ao de outros diretores de blocos que revelam as emoções e tensões de um carnaval.


QUASE NÃO SAIU
"O momento mais tenso do Bloco da Calixto em 2026 foi quando o trio que nos foi concedido na via sonorizada só chegou no dia anterior ao desfile, à noite, e absolutamente sem nenhuma estrutura digna. Problema que só foi resolvido pela manhã, a poucas horas do desfile, com a substituição do trio. Quase não saímos.”
Aline Calixto, do bloco que leva seu nome


FRIO NA BARRIGA
“No Magnólia, o momento mais emocionante, para mim, é quando finalizamos nosso cortejo e fazemos nossa foto de registro.

Nesse momento, vem um mix de sensação de dever cumprido, de alívio e de alegria de ver as pessoas compartilhando a festa que é fazer um carnaval na rua, gratuito, voltado para todos os públicos.

O mais tenso são aqueles momentos pré-cortejo, nos ajustes finais, esperando o folião chegar e se preparar para começar o desfile. Nesses 12 anos de caminhada, não houve um cortejo em que o frio na barriga se fizesse ausente.”
Flávio Maia, um dos organizadores do bloco Magnólia


ANSIEDADE
Sobre tensão, diria que é mais ansiedade, no momento da concentração, pela expectativa de levar o bloco e tudo que planejamos meses antes, além dos temas escolhidos. Por exemplo, no ano passado, nós levamos o tema "Mulheres benzedeiras".

Durante o cortejo, as pessoas chegavam na corda e pediam para, além das fotos, serem benzidas ou benzerem as suas crianças, pelas senhoras que nós decidimos levar para homenageá-las.

Neste ano, nosso tema escolhido é “Iara, mãe d'água”, um tema sensível, lúdico, mas muito contemporâneo, que toca na ferida da violência contra a mulher".
Hans Landim, do Bloco Banho de Xêro


PERCUSSÃO
“Com a proposta clara de celebrar o repertório do mestre do reggae, Bob Marley, o público foi entregue à sonoridade que o bloco preparou, com destaque para ‘Could you be loved’, ‘Is this love’ e ‘Exodus’.

BaianaSystem sempre é um momento alto, mas as apresentações de percussão da bateria da Roda também exaltaram o público, pois aí se revela a personalidade do bloco.”
Pedro Thiago, do bloco A Roda


BEIÇO DO WANDO
“Acredito que, neste ano, o momento mais tenso do desfile foi a dificuldade técnica de alinhar o tempo da banda com a bateria, que ocorre bem no início.

Depois disso, fluiu tudo bem. E o mais emocionante é certamente a recepção calorosa do público, que neste ano contou com a participação de Rogério Flausino. Destaco também o final do nosso cortejo, com o Girassol (Caio Falqueto, regente do bloco) regendo o hino no chão, fechando com chave de ouro a alegria que foi nosso cortejo de 10 anos.”
Vitor Monks, um dos organizadores do Beiço do Wando


POLÍCIA
"O momento mais emocionante é quando a gente começa. Quando a gente fala ‘bora’ e a bateria começa a fazer barulho e a gente começa, para mim, é o momento mais emocionante.

Na verdade, são dois. Quando a gente começa e quando a gente está descendo a Avenida Assis Chateaubriand e vê o Viaduto Santa Tereza. Agora, o momento mais tenso acho que, toda vez que a gente vê que tem polícia perto, a gente fica tenso.

Uma polícia mais truculenta foram poucas vezes que aconteceram, mas é o momento."
Lira Ribas, diretora e coordenadora do bloco Corte Devassa

overflay