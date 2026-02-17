Aline Calixto revela que por pouco seu bloco não saiu no carnaval 2026

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Só quem está nos bastidores sabe o que acontece entre a concentração e a dispersão dos trios elétricos. Aline Calixto, por exemplo, revela que, por pouco o Bloco da Calixto não saiu no sábado de carnaval.

O trio, segundo ela, chegou somente no dia anterior da apresentação na Avenida Amazonas. O depoimento de Aline junta-se ao de outros diretores de blocos que revelam as emoções e tensões de um carnaval.



QUASE NÃO SAIU

"O momento mais tenso do Bloco da Calixto em 2026 foi quando o trio que nos foi concedido na via sonorizada só chegou no dia anterior ao desfile, à noite, e absolutamente sem nenhuma estrutura digna. Problema que só foi resolvido pela manhã, a poucas horas do desfile, com a substituição do trio. Quase não saímos.”

Aline Calixto, do bloco que leva seu nome



FRIO NA BARRIGA

“No Magnólia, o momento mais emocionante, para mim, é quando finalizamos nosso cortejo e fazemos nossa foto de registro.

Nesse momento, vem um mix de sensação de dever cumprido, de alívio e de alegria de ver as pessoas compartilhando a festa que é fazer um carnaval na rua, gratuito, voltado para todos os públicos.

O mais tenso são aqueles momentos pré-cortejo, nos ajustes finais, esperando o folião chegar e se preparar para começar o desfile. Nesses 12 anos de caminhada, não houve um cortejo em que o frio na barriga se fizesse ausente.”

Flávio Maia, um dos organizadores do bloco Magnólia



ANSIEDADE

Sobre tensão, diria que é mais ansiedade, no momento da concentração, pela expectativa de levar o bloco e tudo que planejamos meses antes, além dos temas escolhidos. Por exemplo, no ano passado, nós levamos o tema "Mulheres benzedeiras".

Durante o cortejo, as pessoas chegavam na corda e pediam para, além das fotos, serem benzidas ou benzerem as suas crianças, pelas senhoras que nós decidimos levar para homenageá-las.

Neste ano, nosso tema escolhido é “Iara, mãe d'água”, um tema sensível, lúdico, mas muito contemporâneo, que toca na ferida da violência contra a mulher".

Hans Landim, do Bloco Banho de Xêro



PERCUSSÃO

“Com a proposta clara de celebrar o repertório do mestre do reggae, Bob Marley, o público foi entregue à sonoridade que o bloco preparou, com destaque para ‘Could you be loved’, ‘Is this love’ e ‘Exodus’.

BaianaSystem sempre é um momento alto, mas as apresentações de percussão da bateria da Roda também exaltaram o público, pois aí se revela a personalidade do bloco.”

Pedro Thiago, do bloco A Roda



BEIÇO DO WANDO

“Acredito que, neste ano, o momento mais tenso do desfile foi a dificuldade técnica de alinhar o tempo da banda com a bateria, que ocorre bem no início.

Depois disso, fluiu tudo bem. E o mais emocionante é certamente a recepção calorosa do público, que neste ano contou com a participação de Rogério Flausino. Destaco também o final do nosso cortejo, com o Girassol (Caio Falqueto, regente do bloco) regendo o hino no chão, fechando com chave de ouro a alegria que foi nosso cortejo de 10 anos.”

Vitor Monks, um dos organizadores do Beiço do Wando



POLÍCIA

"O momento mais emocionante é quando a gente começa. Quando a gente fala ‘bora’ e a bateria começa a fazer barulho e a gente começa, para mim, é o momento mais emocionante.

Na verdade, são dois. Quando a gente começa e quando a gente está descendo a Avenida Assis Chateaubriand e vê o Viaduto Santa Tereza. Agora, o momento mais tenso acho que, toda vez que a gente vê que tem polícia perto, a gente fica tenso.

Uma polícia mais truculenta foram poucas vezes que aconteceram, mas é o momento."

Lira Ribas, diretora e coordenadora do bloco Corte Devassa

