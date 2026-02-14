Grupo Corpo prepara nova coreografia para a Filarmônica de Los Angeles
'Revolucion Diamantina', obra da mexicana Gabriela Ortiz, terá quatro apresentações na Califórnia. Por enquanto, não há data de estreia no Brasil
Em duas semanas, o Grupo Corpo estreia em Los Angeles (EUA) a coreografia “Revolucion Diamantina”, segundo espetáculo criado sob encomenda da Filarmônica de Los Angeles. A primeira parceria do grupo mineiro com a orquestra americana e o maestro Gustavo Dudamel foi “Estância”, em 2023. As apresentações estão marcadas para 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de março, no Walt Disney Concert Hall.
O balé faz parte da programação da última temporada de Dudamel com a “LA Phil”, como a orquestra é chamada nos EUA. Ainda este ano, o venezuelano passa a reger a New York Philarmonic. O figurino de “Revolucion Diamantina” é assinado por Susana Bastos e Marcelo Alvarenga, parceiros da companhia desde oano passado, em “Piracema”.
ORGULHO
Ao comentar o novo trabalho, Rodrigo conta que ele e Cassi Abranches seguiram
processo um pouco diferente daquele de “Piracema”. Cassi explica que os dois criaram duas coreografias diferentes, sem que um visse a do outro. “Depois tivemos a missão de fazer uma terceira peça com o resultado das duas”, relembrou. Rodrigo reconhece que foi trabalhoso ter de refazer muitas coisas. “Agora cada um começa um processo e o outro dá sequência ao que foi feito.É mais um processo de soma do que de mistura e de ter de recriar outras coisas, como foi em 'Piracema'”, disse o coreógrafo no vídeo, que também exibe trechos do balé.
Cassilene, que fará seu primeiro trabalho com o maestro Gustavo Dudamel, se diz ansiosa e lisonjeada com o novo projeto. “O tema é muito forte, 'Revolucion Diamantina' fala sobre vítimas de abuso. Eu, como mulher, não posso deixar de mencionar que isso me toca muito. Além de tudo, é um grande time artístico, com tema atual e muito forte a se representar.”
