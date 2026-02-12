Com o maior trio elétrico do mundo, Banda Eva desfila em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



Mais novidades no carnaval de Belo Horizonte. A Banda Eva, a bordo do trio elétrico Dragão, faz desfile em 22 de fevereiro, encerrando a folia na capital. A concentração será a partir das 16h, na Afonso Pena, nas proximidades da Rua dos Tamoios, no Centro. A escolha da cidade não é por acaso: o grupo mantém relação histórica com BH desde os tempos do Axé Brasil e da gravação do DVD de seus 40 anos, realizada na cidade.

“O carnaval da Banda Eva sempre foi encontro. Encontro de gerações, de histórias, de pessoas que vivem a música com a mesma intensidade”, diz o vocalista Felipe Pezzoni. O trio Dragão é considerado o maior do mundo, com 34 metros de comprimento e seis metros de altura. A estrutura inclui duas carretas bitrem, dois camarins, bar privativo e dois geradores.

MAIORIDADE NA FOLIA

Olívio Cardoso Filho, do Estabelecimento, tem motivo de sobra para comemorar neste carnaval. O bar, um dos mais tradicionais de BH, chega aos 21 anos. Além de referência na noite da cidade, ele tem história ligada ao carnaval. “Sempre inventamos moda, desde quando não existia carnaval em BH e a cidade ficava às moscas”, conta Livinho. Nesta sexta-feira (13/2), a partir das 19h, ele promove mais uma edição do Bailinho do Estabelecimento, com DJ Zubreu animando a pista.

INTERIOR

Ao relembrar a história do Bar Estabelecimento, Livinho conta que a casa produzia rodas de samba e chegou a manter por seis anos o Bloco Estabeleça. “O Bailinho mantemos até hoje, sempre na sexta-feira que antecede a abertura oficial. É uma forma de reunir os amigos em ambiente carnavalesco, seguro, com bebidas e comidinhas servidas em área coberta. Tipo baile de clube de interior”, ele compara, bem-humorado.

AFTER NA AUTÊNTICA

Para os inimigos do fim, a Autêntica vai garantir o after do carnaval, sempre a partir das 20h. No sábado (14/2), tem Baile da Bôta, comandado pela dupla de DJs Jambruna e Cordoval e a apresentadora Charlotte Drag. A festa é dedicada à música do Norte e do Nordeste, com tecnobrega, piseiro, forró, bregafunk e arrocha. Para animar a noite, o Baile do Risca Fada reúne Hirai, Tania Tumulto, Josué GG Tentação, Seabra e Gana.

No domingo (15/2), tem After Eleganza, movimento/festa queer de BH, com shows de Katy da Voz e Abusadas. Na segunda-feira (16/2), será a vez do Baile da Kingdom, festa de música eletrônica preta e periférica. Na terça-feira (17/2), a Boate Azul faz homenagem a dona Jacira, musa do Bar Brasil 41, ao som de boleros, cumbias, bregas e baladas.



AS MAIS MAIS

Apesar de o carnaval já estar fervendo em BH, ainda é cedo para listar as músicas que serão destaque nas ruas. Contudo, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez a relação das canções mais tocadas em 2025.

“Eva”, que ficou famosa na voz de Ivete Sangalo, foi a mais executada. Na sequência vieram “Faraó divindade do Egito”, de Luciano Gomes; “Baianidade nagô”, de Evandro Rodrigues; “O canto da cidade”, de Tote Gira e Daniela Mercury; e “Levada louca”, de Gilson Babilonia, Alaim Tavares e Lula Carvalho. “Mulheres”, do belo-horizontino Toninho Geraes, também está entre as 10 mais tocadas.

