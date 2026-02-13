'Baile das artes' marca o encerramento da Campanha de Popularização
O Palácio das Artes foi o palco da festa que reuniu a classe artística, com homenagem ao Grupo Giramundo
Foi um sucesso o segundo ano consecutivo do “Baile das artes”, que reuniu a classe artística no Palácio das Artes. Esta edição do evento homenageou o Grupo Giramundo e o teatro de bonecos.
A programação incluiu apresentação da Cia. de Dança Palácio das Artes, a participação da corte momesca de BH e shows do Grupo Nossa Roda e do DJ Digo, além de intervenções artísticas de Walkiria La Roche, Michelle Loren e Kayete Fernandes. O baile celebrou o encerramento da temporada da Campanha de Popularização Teatro & Dança, comemorando o sucesso da iniciativa com uma noite memorável.
• BANHO DE XÊRO
O bloco Banho de Xêro realiza seu cortejo na terça-feira gorda (17/2), no Bairro Santa Amélia. Com o tema “Iara, mãe d’água”, a expectativa é reunir 6 mil foliões, com concentração às 9h, na Praça Dr. Celestino Marra, e cortejo das 10h às 15h, na Avenida Guarapari. Hans Landim, idealizador e condutor do bloco, afirma que o tema “Iara, mãe d’água” é metáfora sobre a força das mulheres.
“Queremos levar para o cortejo e para a vida a importância de não silenciar as mulheres por serem talentosas e competentes. A história da Iara é muito contemporânea, nossa sociedade precisa olhar para esta história e buscar forças para reduzir a violência contra todas as mulheres”, diz.
Formada por Hans Landim (vocalista), Tamara Oliver (teclados), Ana Lopez (guitarra), Vanessa Rodrigues (baixo), Dany Guedes (bateria) e Vitória Ori (percussão), a banda do bloco recebe o apoio das vozes de Deh Mussolini (Onírika), Dorothy Ferreira e Paula Sete.
• SETE ANOS DEPOIS
Depois de sete anos, o Bloco Magnólia volta a desfilar na rua com o nome de flor que o batizou, no Bairro Caiçara. Com repertório de jazz, o desfile ocorrerá na terça-feira (17/2), a partir das 9h, saindo da esquina de Rua Magnólia com Avenida Presidente Carlos Luz e seguindo até a Rua Espinosa. Com instrumentos de sopro e repertório jazzístico, o bloco conta com 50 integrantes, entre músicos, corpo de baile, produção, coordenação e equipe de apoio. A expectativa é de arrastar 15 mil pessoas pelas ruas do Caiçara.
• MINAS COM BAHIA
Luiz Cláudio (Apartamento 03) assina o figurino que a cantora Aline Calixto vai usar no desfile do seu bloco neste sábado (14/2), no Centro de BH. O estilista partiu de um desafio cromático tendo o vermelho e o branco, cores da bandeira de Minas Gerais, como base conceitual da peça. Como matéria-prima, usou plumas e cristais. Com o tema Minas com Bahia”, o bloco de Aline vai se concentrar a partir do meio-dia, na Avenida Amazonas.
