Assine
overlay
Início Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
Hit

'Baile das artes' marca o encerramento da Campanha de Popularização

O Palácio das Artes foi o palco da festa que reuniu a classe artística, com homenagem ao Grupo Giramundo

Publicidade

Mais lidas

Helvécio Carlos
Helvécio Carlos
Colunista
Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.
13/02/2026 02:00

compartilhe

SIGA NO google news
x
A corte momesca de Belo Horizonte foi uma das atrações do 'Baile das artes' - (crédito: Netum Lima/divulgação)
A corte momesca de Belo Horizonte foi uma das atrações do 'Baile das artes' crédito: Netum Lima/divulgação

Foi um sucesso o segundo ano consecutivo do “Baile das artes”, que reuniu a classe artística no Palácio das Artes. Esta edição do evento homenageou o Grupo Giramundo e o teatro de bonecos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A programação incluiu apresentação da Cia. de Dança Palácio das Artes, a participação da corte momesca de BH e shows do Grupo Nossa Roda e do DJ Digo, além de intervenções artísticas de Walkiria La Roche, Michelle Loren e Kayete Fernandes. O baile celebrou o encerramento da temporada da Campanha de Popularização Teatro & Dança, comemorando o sucesso da iniciativa com uma noite memorável.

Leia Mais


• BANHO DE XÊRO


O bloco Banho de Xêro realiza seu cortejo na terça-feira gorda (17/2), no Bairro Santa Amélia. Com o tema “Iara, mãe d’água”, a expectativa é reunir 6 mil foliões, com concentração às 9h, na Praça Dr. Celestino Marra, e cortejo das 10h às 15h, na Avenida Guarapari. Hans Landim, idealizador e condutor do bloco, afirma que o tema “Iara, mãe d’água” é metáfora sobre a força das mulheres.

“Queremos levar para o cortejo e para a vida a importância de não silenciar as mulheres por serem talentosas e competentes. A história da Iara é muito contemporânea, nossa sociedade precisa olhar para esta história e buscar forças para reduzir a violência contra todas as mulheres”, diz.

Formada por Hans Landim (vocalista), Tamara Oliver (teclados), Ana Lopez (guitarra), Vanessa Rodrigues (baixo), Dany Guedes (bateria) e Vitória Ori (percussão), a banda do bloco recebe o apoio das vozes de Deh Mussolini (Onírika), Dorothy Ferreira e Paula Sete.

Humorista Kayete olha para a câmera e segura leque multicolorido durante o Baile das Artes, em Belo Horizonte
Kayete Fernandes na festa que marcou o encerramento da Campanha de Popularização Teatro e Dança, no Palácio das Artes Netum Lima/divulgação


• SETE ANOS DEPOIS


Depois de sete anos, o Bloco Magnólia volta a desfilar na rua com o nome de flor que o batizou, no Bairro Caiçara. Com repertório de jazz, o desfile ocorrerá na terça-feira (17/2), a partir das 9h, saindo da esquina de Rua Magnólia com Avenida Presidente Carlos Luz e seguindo até a Rua Espinosa. Com instrumentos de sopro e repertório jazzístico, o bloco conta com 50 integrantes, entre músicos, corpo de baile, produção, coordenação e equipe de apoio. A expectativa é de arrastar 15 mil pessoas pelas ruas do Caiçara.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


• MINAS COM BAHIA


Luiz Cláudio (Apartamento 03) assina o figurino que a cantora Aline Calixto vai usar no desfile do seu bloco neste sábado (14/2), no Centro de BH. O estilista partiu de um desafio cromático tendo o vermelho e o branco, cores da bandeira de Minas Gerais, como base conceitual da peça. Como matéria-prima, usou plumas e cristais. Com o tema Minas com Bahia”, o bloco de Aline vai se concentrar a partir do meio-dia, na Avenida Amazonas.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

Tópicos relacionados:

baile belo-horizonte campanha-de-popularizacao palacio-das-artes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay