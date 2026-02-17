Assine
overlay
Início Gerais
DE MINAS PRO MUNDO

Carnaval de BH é destaque na mídia internacional

Folia mineira chamou a atenção de jornal português ao unir festa de rua, diversidade e criatividade cultural, consolidando-se como novo polo da folia no Brasil

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/02/2026 12:48

compartilhe

SIGA
x
Diversidade e variedade de drinks são destaque em jornal português
Diversidade e variedade de drinks são destaque em jornal português crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA.Press

O crescimento do carnaval de Belo Horizonte ganhou espaço na cobertura estrangeira. Em publicação na noite de segunda-feira (16/2), o jornal português Público destacou a dimensão da festa, o caráter inclusivo e elementos culturais próprios da capital mineira, reforçando a projeção internacional da folia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“São 23 dias de folia, que tanto podem começar às 5h como às 19h, em mais de 600 desfiles”, descreve o veículo. O texto ainda ressalta o volume de público: “Nesta altura, Belo Horizonte recebe 6,5 milhões de pessoas para assistir ao seu carnaval inclusivo”.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Público (@publico.pt)

A reportagem internacional também posiciona a festa mineira em relação a outros destinos tradicionais do país. Segundo o jornal, apesar de não ter a fama dos carnavais do Rio de Janeiro ou de Salvador, a capital mineira vem conquistando espaço por suas características próprias.

Leia Mais

O texto destaca o perfil plural da festa ao afirmar que o evento tem se consolidado como “local de festa inclusiva e gay-friendly”, além de reforçar a ocupação democrática das ruas e a diversidade dos blocos.

Criatividade etílica 

Outro aspecto que despertou atenção internacional é a cultura de bebidas autorais associada ao carnaval da capital. A publicação menciona o drink Xeque Mate como símbolo dessa identidade, descrevendo-o como uma alternativa energética à cerveja tradicional.

A força desse mercado criativo também já rendeu apelidos curiosos. A revista Forbes no Brasil chegou a classificar a cidade como a “Silicon Valley etílica”, em referência à inovação local no setor de bebidas prontas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na mesma linha, a publicação portuguesa ressalta o orgulho local ao mencionar que a cidade passou a ser vista como a “capital do drink pronto em lata”.

Tópicos relacionados:

bh carnaval-2026 minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay