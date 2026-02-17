Carnaval de BH é destaque na mídia internacional
Folia mineira chamou a atenção de jornal português ao unir festa de rua, diversidade e criatividade cultural, consolidando-se como novo polo da folia no Brasil
compartilheSIGA
O crescimento do carnaval de Belo Horizonte ganhou espaço na cobertura estrangeira. Em publicação na noite de segunda-feira (16/2), o jornal português Público destacou a dimensão da festa, o caráter inclusivo e elementos culturais próprios da capital mineira, reforçando a projeção internacional da folia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
“São 23 dias de folia, que tanto podem começar às 5h como às 19h, em mais de 600 desfiles”, descreve o veículo. O texto ainda ressalta o volume de público: “Nesta altura, Belo Horizonte recebe 6,5 milhões de pessoas para assistir ao seu carnaval inclusivo”.
Ver essa foto no Instagram
A reportagem internacional também posiciona a festa mineira em relação a outros destinos tradicionais do país. Segundo o jornal, apesar de não ter a fama dos carnavais do Rio de Janeiro ou de Salvador, a capital mineira vem conquistando espaço por suas características próprias.
Leia Mais
O texto destaca o perfil plural da festa ao afirmar que o evento tem se consolidado como “local de festa inclusiva e gay-friendly”, além de reforçar a ocupação democrática das ruas e a diversidade dos blocos.
Criatividade etílica
Outro aspecto que despertou atenção internacional é a cultura de bebidas autorais associada ao carnaval da capital. A publicação menciona o drink Xeque Mate como símbolo dessa identidade, descrevendo-o como uma alternativa energética à cerveja tradicional.
A força desse mercado criativo também já rendeu apelidos curiosos. A revista Forbes no Brasil chegou a classificar a cidade como a “Silicon Valley etílica”, em referência à inovação local no setor de bebidas prontas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Na mesma linha, a publicação portuguesa ressalta o orgulho local ao mencionar que a cidade passou a ser vista como a “capital do drink pronto em lata”.