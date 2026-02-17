Assine
CARNAVAL 2026

As coisas boas são de graça, celebra Juventude Bronzeada

Bloco leva para rua desfile que enaltece o SUS e o carnaval como ato político

Alessandra Mello
17/02/2026 11:38

Foliões curtem bloco Juventude Bronzeada em Belo Horizonte
Foliões curtem bloco Juventude Bronzeada em Belo Horizonte crédito: Alessandra Mello

“As coisas boas são de graça”, inclusive o carnaval de Belo Horizonte, é o tema do bloco Juventude Bronzeada, que desfila nesta manhã do último dia oficial da folia na capital mineira, celebrando tudo que é popular e gratuito.

O bloco toma conta da Avenida Assis Chateaubriand, um dos circuitos sonorizados da capital, com um desfile político que trata de temas como a defesa da Serra do Curral, do SUS e o combate à miséria e às privatizações do governo Romeu Zema (Novo). O bloco também defende a tarifa zero para os ônibus da capital, Projeto de Lei rejeitado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, no ano passado.

Entre os foliões, está a presença ilustre do Zé Gotinha, símbolo das campanhas nacionais de vacinação do SUS.

