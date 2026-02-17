Pós-carnaval chuvoso pode ter trégua em BH e em MG a partir de sábado

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O pós carnaval e a ressaca a partir da quarta-feira de cinzas (18/02) vêm com chuvas e menor temperatura para Belo Horizonte (MG) e muitos municípios mineiros, até a sexta-feira (20/02), quando recomeçam muuitos carnavais estendidos, mas há previsão de melhora do tempo no sábado (21/02).

De acordo com a Defesa Civil de BH, nesta terça-feira (17/02), a capital mineira registrou a temperatura mínima de 17,3 °C, com os termômetros podendo atingir a marca de 30 °C ao longo do dia.

A expectativa é que a umidade relativa do ar apresente níveis críticos, girando em torno de 45% durante o período da tarde.

Embora o dia tenha começado com céu claro, a previsão meteorológica indica a ocorrência de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a partir da tarde.

As menores temperaturas registradas nas primeiras horas do dia ocorreram na regional Oeste, onde os termômetros marcaram 17,3 °C às 5h, com sensação térmica rigorosa de 8,6 °C devido à altitude e ventos locais, seguida pela regional Centro-Sul, que anotou 18,5 °C às 4h55.

Apresentaram temperaturas mínimas ligeiramente mais elevadas as regionais do Barreiro (18,7 °C às 5h), Venda Nova (19,1 °C às 5h) e a regional da Pampulha, que registrou 19,5 °C às 5h, com uma sensação térmica mais amena, de 20,2 °C, influenciada pelas condições da bacia da lagoa.



Vai chover nos dias de carnaval estendido?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a sexta-feira, que marca o reinício oficial das festividades, deve ser o período mais desafiador: com a umidade atingindo a marca de 100% e temperaturas variando entre 21°C e 27°C.

O céu deve permanecer carregado de nuvens, trazendo pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente entre o fim da tarde e a noite.

O cenário exige atenção redobrada de quem pretende ocupar as ruas, já que a instabilidade é alta e o risco de temporais pode impactar a programação noturna.

Para o sábado (21/02), o clima pode apresentar uma leve melhora em termos de intensidade, embora ainda não seja o cenário ideal de sol e céu aberto. A tendência é de estabilidade térmica, com a máxima subindo levemente para os 28°C e a mínima caindo para os 19°C, garantindo um clima mais fresco para quem for pular carnaval durante o dia.

Apesar do afastamento das trovoadas, o céu deve continuar encoberto e acompanhado de chuviscos persistentes ao longo de todo o período. Em resumo, a folia "extra" na capital mineira será marcada por um tempo úmido e nublado, exigindo que a fantasia de sábado venha acompanhada de uma boa capa de chuva.

Até a quarta-feira (18/02), Minas Gerais começa com um padrão de "sol entre nuvens" no Leste e Norte, enquanto o Triângulo e o Sul funcionam como porta de entrada para a umidade, apresentando chuvas isoladas.

O estado inteiro é coberto por áreas de instabilidade entre quinta-feira (19/02) e sexta-feira (20/02). A previsão evolui de chuvas isoladas para pancadas de chuva com trovoadas (tempestades) em todas as 12 regiões.

A sexta-feira deverá ser o dia com o tempo mais fechado e severo de forma generalizada.

No sábado (21/02), quando se retoma o carnaval alongado em muitos municípios, a metade Norte e o Triângulo continuam sob risco de trovoadas.

A faixa do Sul ao Leste mineiro, incluindo a região Central e a Grande BH, começa a ver uma redução das chuvas, voltando a apresentar períodos de céu claro ou apenas nebulosidade.

Alívio e mais folia

Quarta-feira de cinzas: início da queda de temperatura e aumento da nebulosidade

início da queda de temperatura e aumento da nebulosidade Sexta-feira crítica: maior volume de chuva esperado com umidade chegando a 100%

maior volume de chuva esperado com umidade chegando a 100% Sábado de folia: melhora gradual no tempo com céu encoberto e chuviscos leves

melhora gradual no tempo com céu encoberto e chuviscos leves Regionais em alerta: atenção especial para as áreas Oeste e Centro-Sul devido ao frio intenso

atenção especial para as áreas Oeste e Centro-Sul devido ao frio intenso Variação térmica em BH: mínima registrada de 17,3 °C com máxima de 30 °C no início da semana

