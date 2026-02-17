Alerta: BH pode enfrentar chuva forte nesta terça-feira de carnaval (17/2)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A chuva deu trégua em Belo Horizonte em quase todo o carnaval, mas pode aparecer na tarde desta terça-feira (17/2). A Defesa Civil municipal emitiu um comunicado de chuva forte, válido até as 8h de quarta-feira (18/2).

De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 30 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50km/h.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 40 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 40 litros de água.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações