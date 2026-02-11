Como preparar sua casa para chuvas fortes e evitar infiltrações

A previsão do tempo alerta para chuvas intensas nos próximos dias, e algumas medidas simples podem proteger sua casa de infiltrações e prejuízos. A água, quando encontra uma brecha, pode causar danos estruturais, mofo e a perda de móveis e eletrônicos. Agir de forma preventiva é a maneira mais eficaz de garantir a segurança do seu lar e evitar dores de cabeça.

O primeiro passo é olhar para cima. O sistema de calhas e o telhado são as áreas mais críticas durante um temporal. A manutenção correta garante que a água seja escoada para longe da estrutura da casa, minimizando os riscos de vazamentos.

Atenção ao telhado e às calhas

O sistema de calhas é a principal linha de defesa do imóvel. Verifique se elas estão limpas, sem folhas, galhos ou outros detritos que possam bloquear a passagem da água. O acúmulo de sujeira faz com que a água transborde e escorra pelas paredes, causando infiltrações severas e manchas na pintura. Especialistas recomendam que essa limpeza seja feita ao menos duas vezes ao ano, especialmente antes da temporada de chuvas.

Uma inspeção visual no telhado também ajuda a identificar telhas quebradas, trincadas ou fora do lugar. Essas pequenas aberturas são portas de entrada para a água da chuva, gerando goteiras e danos ao forro. Embora a substituição de uma telha danificada possa ser um reparo simples, para manutenções mais complexas ou caso não se sinta seguro para acessar o telhado, é fundamental contratar um profissional especializado.

Vede janelas e verifique os ralos

A vedação de portas e janelas merece atenção. Verifique se a borracha ou o silicone estão ressecados ou com frestas que permitam a passagem de água e vento. A aplicação de um novo selante é uma solução rápida e barata para impedir a entrada de umidade, que pode danificar pisos e paredes.

Não se esqueça dos ralos de quintais, varandas e áreas de serviço. Eles precisam estar sempre desobstruídos para permitir o escoamento rápido da água. Folhas e lixo podem entupi-los facilmente, fazendo com que a água se acumule e invada a casa ou se infiltre pela base das paredes.

Proteja equipamentos e documentos

Durante as tempestades, é recomendável retirar aparelhos eletrônicos da tomada para evitar que sejam queimados por picos de energia. Se possível, afaste móveis e objetos de valor de janelas e de locais onde já ocorreram infiltrações no passado.

Guarde documentos importantes, como certidões e contratos, em pastas plásticas ou locais elevados e secos. Essa precaução garante que eles permaneçam seguros mesmo em caso de goteiras inesperadas ou pequenos alagamentos.

Adotar essas medidas de forma proativa é um investimento na segurança e na preservação do seu lar. Não espere a próxima tempestade para agir: uma checagem preventiva pode evitar grandes prejuízos e garantir sua tranquilidade durante a estação chuvosa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.