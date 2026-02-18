Assine
VESPASIANO

Menina que morreu em desabamento de parquinho será velada nesta quarta

Lorrayne Rabelo Fernandes brincava em um playground com outras quatro crianças quando o pergolado desabou

Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG.
18/02/2026 11:14

Menina que morreu em playground em Vespasiano será velada nesta quarta-feira (18/2)
crédito: Reprodução/Redes Sociais

O velório de Lorrayne Rabelo Fernandes, de 10 anos, foi marcado para as 13h desta quarta-feira (18/02) no Cemitério Parque da Ressurreição, em Vespasiano (MG). O sepultamento ocorrerá em seguida. A menina morreu na tarde de ontem quando um pergolado desabou sobre ela e outras quatro crianças

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), as crianças brincavam em um playground na área externa do condomínio Ville Vitória quando a base da estrutura de madeira quebrou na base. Lorrayne teve parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada, mas morreu no local.

Uma das crianças teve uma possível lesão na bacia e as outras três tiveram apenas escoriações leves. Duas meninas foram encaminhadas à UPA da cidade para atendimento.

O corpo de Lorrayne foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e liberado para a família esta manhã. A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso.  

