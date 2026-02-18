Menina que morreu em desabamento de parquinho será velada nesta quarta
Lorrayne Rabelo Fernandes brincava em um playground com outras quatro crianças quando o pergolado desabou
O velório de Lorrayne Rabelo Fernandes, de 10 anos, foi marcado para as 13h desta quarta-feira (18/02) no Cemitério Parque da Ressurreição, em Vespasiano (MG). O sepultamento ocorrerá em seguida. A menina morreu na tarde de ontem quando um pergolado desabou sobre ela e outras quatro crianças.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), as crianças brincavam em um playground na área externa do condomínio Ville Vitória quando a base da estrutura de madeira quebrou na base. Lorrayne teve parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada, mas morreu no local.
Uma das crianças teve uma possível lesão na bacia e as outras três tiveram apenas escoriações leves. Duas meninas foram encaminhadas à UPA da cidade para atendimento.
O corpo de Lorrayne foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e liberado para a família esta manhã. A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso.