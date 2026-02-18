Fiéis participam, nesta quarta, do tradicional rito de imposição das cinzas

Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.

imposição das cinzas, que marca o início da quaresma. No Santuário Arquidiocesano São José, mais conhecido por Igreja São José, no Centro de Belo Horizonte (MG), centenas de fiéis participaram das missas celebradas às 7h e 8h30. Igrejas abertas desde cedo, nesta quarta-feira (18/02), para o tradicional rito de, que marca o início da. No Santuário Arquidiocesano São José, mais conhecido por Igreja São José, no Centro de Belo Horizonte (MG), centenas de fiéis participaram das missas celebradas às 7h e 8h30.

A imposição das cinzas, segundo a Igreja Católica, “simboliza a fragilidade e pequenez humana e faz um apelo à conversão, especial oportunidade para os cristãos neste período que vai até a semana santa tempo da quaresma”.





À noite (19h30), na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, o arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo vai presidir a missa e fazer a abertura da Campanha da Fraternidade (CF 2026), que traz como tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14). À celebração eucarística, estarão presentes movimentos sociais representando aqueles que ainda não têm uma moradia. À noite (19h30), na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, o arcebispo metropolitanoOliveira de Azevedo vai presidir a missa e fazer a abertura da Campanha da Fraternidade (CF 2026), que traz como tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14). À celebração eucarística, estarão presentes movimentos sociais representando aqueles que ainda não têm uma moradia.

Leia Mais Fiéis da Grande BH participam da missa de Natal na Catedral Cristo Rei ‘A Igreja reza por todos’, diz padre que citou Ozzy Osbourne em missa Momento de fé e recordação: dia de Finados em BH tem missa de Dom Walmor



Turistas que vieram passar o carnaval em BH deram adeus à folia e foram rezar no primeiro dia da quaresma. Residente em Floriano (PI), a estudante de medicina Tauanne Nunes Orsano Aires, de 31 anos, foi com uma amiga à Igreja São José – e ambas consideram esse templo o mais bonito que já viram. Sobre o rito da imposição das cinzas, Tauanne disse que significa “um recomeço, um tempo de conversão, de jejum, de oração, de voltar nosso olhar para Cristo e entender tudo o que ele passou por nós. Enfim, quarta-feira de cinzas, para nós, católicos, é um dia sagrado”. Turistas que vieram passar oem BH deram adeus à folia e foram rezar no primeiro dia da quaresma. Residente em Floriano (PI), a estudante de medicina Tauanne Nunes Orsano Aires, de 31 anos, foi com uma amiga à Igreja São José – e ambas consideram esse templo o mais bonito que já viram. Sobre o rito da imposição das cinzas, Tauanne disse que significa “um recomeço, um tempo de conversão, de jejum, de oração, de voltar nosso olhar para Cristo e entender tudo o que ele passou por nós. Enfim, quarta-feira de cinzas, para nós, católicos, é um dia sagrado”.





FALTA DE MORADIA

A Campanha da Fraternidade 2026 destaca dados alarmantes da realidade habitacional brasileira: 6,2 milhões de famílias não têm moradia adequada e cerca de 328 mil pessoas vivem em situação de rua. Só na capital mineira, há cerca de 15 mil pessoas em situação de rua, conforme divulga a Prefeitura de Belo Horizonte com base no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que é alimentado pelos municípios nos equipamentos de Assistência Social. Do total, cerca de 13 mil tiveram cadastro atualizado nos últimos dois anos.

Fachada da Igreja de São José volta a exibir cores originais Em Brasília (DF), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lança oficialmente a campanha na manhã desta quarta-feira, no Auditório Dom Helder Câmara, em sua sede. Em nota, a instituição informa que o objetivo da campanha deste ano é “iluminar, à luz do evangelho, a realidade de milhões de brasileiros que ainda não têm acesso a uma casa adequada.” A escolha do tema atende à sugestão da Pastoral da Moradia e Favelas “e reforça o compromisso histórico da Igreja com a defesa dos direitos sociais e da justiça.” Em Brasília (DF), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lança oficialmente a campanha na manhã desta quarta-feira, no Auditório Dom Helder Câmara, em sua sede. Em nota, a instituição informa que o objetivo da campanha deste ano é “iluminar, à luz do evangelho, a realidade de milhões de brasileiros que ainda não têm acesso a uma casa adequada.” A escolha do tema atende à sugestão da Pastoral da Moradia e Favelas “e reforça o compromisso histórico da Igreja com a defesa dos direitos sociais e da justiça.”

A cerimônia em Brasília contará com a participação do secretário-geral da CNBB, dom Ricardo Hoerpers, e do secretário-executivo de Campanhas da CNBB, padre Jean Poul Hansen. Na oportunidade, serão apresentados o tema e do lema, mostrados vídeos e feito um convite à participação das comunidades durante o tempo da quaresma. Será mostrada, aos presentes à sede da CNBB, a experiência da comunidade católica de Trindade. em Salvador (BA), de conquista da moradia digna para pessoas em situação de rua.