Fiéis participam, nesta quarta, do tradicional rito de imposição das cinzas
Em BH, dom Walmor vai presidir missa de abertura da Campanha da Fraternidade
18/02/2026 09:56 - atualizado em 18/02/2026 10:02
Igrejas abertas desde cedo, nesta quarta-feira (18/02), para o tradicional rito de imposição das cinzas, que marca o início da quaresma. No Santuário Arquidiocesano São José, mais conhecido por Igreja São José, no Centro de Belo Horizonte (MG), centenas de fiéis participaram das missas celebradas às 7h e 8h30.
A imposição das cinzas, segundo a Igreja Católica, “simboliza a fragilidade e pequenez humana e faz um apelo à conversão, especial oportunidade para os cristãos neste período que vai até a semana santa tempo da quaresma”.
À noite (19h30), na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, o arcebispo metropolitano dom Walmor Oliveira de Azevedo vai presidir a missa e fazer a abertura da Campanha da Fraternidade (CF 2026), que traz como tema “Fraternidade e Moradia” e o lema “Ele veio morar entre nós” (Jo 1,14). À celebração eucarística, estarão presentes movimentos sociais representando aqueles que ainda não têm uma moradia.
Turistas que vieram passar o carnaval em BH deram adeus à folia e foram rezar no primeiro dia da quaresma. Residente em Floriano (PI), a estudante de medicina Tauanne Nunes Orsano Aires, de 31 anos, foi com uma amiga à Igreja São José – e ambas consideram esse templo o mais bonito que já viram. Sobre o rito da imposição das cinzas, Tauanne disse que significa “um recomeço, um tempo de conversão, de jejum, de oração, de voltar nosso olhar para Cristo e entender tudo o que ele passou por nós. Enfim, quarta-feira de cinzas, para nós, católicos, é um dia sagrado”.
FALTA DE MORADIA
A Campanha da Fraternidade 2026 destaca dados alarmantes da realidade habitacional brasileira: 6,2 milhões de famílias não têm moradia adequada e cerca de 328 mil pessoas vivem em situação de rua. Só na capital mineira, há cerca de 15 mil pessoas em situação de rua, conforme divulga a Prefeitura de Belo Horizonte com base no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que é alimentado pelos municípios nos equipamentos de Assistência Social. Do total, cerca de 13 mil tiveram cadastro atualizado nos últimos dois anos.
A cerimônia em Brasília contará com a participação do secretário-geral da CNBB, dom Ricardo Hoerpers, e do secretário-executivo de Campanhas da CNBB, padre Jean Poul Hansen. Na oportunidade, serão apresentados o tema e do lema, mostrados vídeos e feito um convite à participação das comunidades durante o tempo da quaresma. Será mostrada, aos presentes à sede da CNBB, a experiência da comunidade católica de Trindade. em Salvador (BA), de conquista da moradia digna para pessoas em situação de rua.
