ZONA DA MATA

MG: homem mata mulher ao bater cabeça dela no vaso sanitário e quebrá-lo

Ocorrência foi registrada no Bairro São José, em Astolfo Dutra (MG), na Zona da Mata. Um homem de 31 anos é suspeito e ainda não foi localizado

17/02/2026 23:32

Polícia Militar atendeu à ocorrência crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Uma mulher de 47 anos foi encontrada morta na madrugada desta terça-feira (17/2) em uma residência no Bairro São José, em Astolfo Dutra (MG), na Zona da Mata. O principal suspeito do crime é um homem de 31 anos, ainda não localizado.

Segundo apurado pela Polícia Militar (PM), o agressor teria batido a cabeça da mulher contra um vaso sanitário, que chegou a se quebrar devido à violência do impacto. A polícia não deu detalhes da motivação e não explicou o tipo de relação mantida entre a vítima e o suspeito. 

A Polícia Militar chegou ao local depois de receber uma denúncia de feminicídio. No imóvel, os militares encontraram uma das portas de acesso à residência aberta. A entrada foi feita pela cozinha, onde a vítima foi localizada caída. 

Imagens registradas pela câmera de monitoramento de um vizinho mostraram o momento em que o homem deixou o local utilizando uma bicicleta, às 4h46.

Informações repassadas aos policiais indicam que o suspeito possui familiares no município de Dona Eusébia e, em ocorrências anteriores, teria buscado abrigo na casa do pai após cometer delitos.

A perícia da Polícia Civil esteve no imóvel e liberou o corpo da vítima para a funerária de plantão. O caso será investigado pela Polícia Civil. 

